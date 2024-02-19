  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Зинедин Зидан является одним из кандидатов на пост главного тренера Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинедин Зидан является одним из кандидатов на пост главного тренера Баварии

Германия

Зидан - главный претендент на пост главного тренера

Зинедин Зидан является одним из кандидатов на пост главного тренера Баварии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" хочет сотрудничать с главным тренером команды Томасом Тухелем только до конца этого сезона. Поэтому немецкий клуб начал искать замену.

По информации Флориана Плеттенберга, одним из кандидатов, который обсуждается внутри клуба, является Зинедин Зидан. "Бавария" ценит его опыт работы, но пока ничего конкретного неизвестно.

Зидан в 2021 году ушел с поста тренера "Реал Мадрид" и с тех пор не возглавил ни один клуб.

Читайте такжеРеал потерял очки, Трубин отбил пенальти, Бавария снова проиграла. Главные новости за 18 февраля
По теме
yellow-arrow
Антонио Конте готов возглавить мюнхенскую Баварию
yellow-arrow
Мануэль Нойер - о поражении против Бохума: Мы пропустили три гола. Это была не Бавария
yellow-arrow
Один из ключевых игроков мюнхенской Баварии летом намерен покинуть клуб
Бавария (Мюнхен) Зинедин Зидан Томас Тухель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости