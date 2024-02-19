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Реал потерял очки, Трубин отбил пенальти, Бавария снова проиграла. Главные новости за 18 февраля

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А также интересный новичок ЛНЗ и очередная победа МЮ

Реал потерял очки, Трубин отбил пенальти, Бавария снова проиграла. Главные новости за 18 февраля

Фото: Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 18 февраля

Реал не смог победить Райо Вальекано

Лидер чемпионата Испании провел невыразительный матч против команды из второй половины таблицы. Мадрид забил быстрый гол (Хоселу после прострела Вальверде), однако "Райо Вальекано" отыгрался еще в первом тайме – Камавинга привез пенальти, а Рауль де Томас переиграл с точки Лунина – 1:1. "Жирона" получила шанс приблизиться к "Реалу".

Бавария сенсационно проиграла Бохуму

Гегемон немецкого футбола проиграл в третьем матче подряд. "Бавария" снова провалилась в защите, и голов Мусиалы и Кейна было недостаточно, чтобы набрать какие-то очки – "Бохум" забил трижды (3:2). "Бавария" отстает от лидера чемпионата "Байера" Леверкузена уже на восемь очков.

Тухель пока не будет уволен

Несмотря на поражение от "Бохума" главный тренер "Баварии" Томас Тухель останется на своей должности. Как сообщил гендиректор "Баварии" Ян-Кристиан Дреесен, Тухель будет тренером "Баварии" на следующей неделе. Позже авторитетный инсайдер Флориан Платтенберг сообщил, что Томаса Тухеля не будут увольнять и сам 50-летний специалист не собирается в отставку.

Трубин привез гол в матче чемпионата Португалии, а затем отразил пенальти

В матче 22 тура чемпионата Португалии "Бенфика" переиграла "Визелу" (6:1). "Орлы" в первом тайме забили сопернику пять безответных голов, но во втором тайме тоже было интересно. Сначала Анатолий Трубин ошибся при выносе мяча из своей вратарской площадки и пропустил досадный гол, но затем украинский кипер исправился за свою ошибку, отбив пенальти.

Милан не воспользовался шансом опередить Юве, проиграв Монце

"Россонери" проигрывали 0:2, остались в меньшинстве, но затем нашли в себе сделать камбэк (голы Жиру и Пулисика). Однако этого было недостаточно – "Монца" в конце матча вырвала победу (4:2). В воскресенье также одержали победы "Рома" и "Болонья".

Манчестер Юнайтед приближается к первой четверке АПЛ

МЮ одержал пятую победу подряд, победив в матче АПЛ "Лутон" (2:1). Героем "Манчестер Юнайтед" стал нападающий Расмус Хойлунн, который сделал дубль. "Юнайтед" остается шестым в турнирной таблице, отставая от четвертой "Астон Виллы" на пять очков.

ЛНЗ подписал бывшего игрока Ворсклы, Заря отказалась от нападающего

Оливье Тилль официально стал игроком черкасского "ЛНЗ". Детали контракта с 27-летним полузащитником сборной Люксембурга "ЛНЗ" не сообщает. Тилль известен в Украине выступлениями за "Ворсклу". В свою очередь "Заря" решила не подписывать контракт с экс-нападающим "Олимпика" и "Карпат" Матаром Ндиайе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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