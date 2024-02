Примера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1. На три очка Бланкос не наиграли

"Реал" справедливо потерял очки на поле "Райо Вальекано".

Лишь на старте "Сливочные" напомнили себя самих, когда Вальверде сбегал в контратаку и результативно прострелил на Хоселу.

Кроме того, можно вспомнить проход Васкеса и еще один гол Хоселу, который теперь уже судьи не засчитали, поскольку мяч вышел за пределы поля.

А что "Райо"? Он терпел и страдал на старте, зато когда на 26-й минуте впервые большими силами перешел центр поля, то сразу заработал пенальти. Камавинга подставил руку под удар Трехо, а де Томас с точки чуть не порвал сетку. У Лунина шансов не было.

2 - Daniel Carvajal has been sent off in each of the last two LaLiga seasons (two in 47 appearances), having received just one red card in the previous nine seasons (one in 223 appearances). Punishment. pic.twitter.com/tPHb3FmfsR