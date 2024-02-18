Примера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1. На три очка Бланкос не наиграли

"Реал" справедливо потерял очки на поле "Райо Вальекано".

Лишь на старте "Сливочные" напомнили себя самих, когда Вальверде сбегал в контратаку и результативно прострелил на Хоселу.

Кроме того, можно вспомнить проход Васкеса и еще один гол Хоселу, который теперь уже судьи не засчитали, поскольку мяч вышел за пределы поля.

А что "Райо"? Он терпел и страдал на старте, зато когда на 26-й минуте впервые большими силами перешел центр поля, то сразу заработал пенальти. Камавинга подставил руку под удар Трехо, а де Томас с точки чуть не порвал сетку. У Лунина шансов не было.

2 - Daniel Carvajal has been sent off in each of the last two LaLiga seasons (two in 47 appearances), having received just one red card in the previous nine seasons (one in 223 appearances). Punishment. pic.twitter.com/tPHb3FmfsR — OptaJose (@OptaJose) February 18, 2024

Пожалуй, это был ключевой эпизод в игре - он дал понять хозяевам, что они могут на равных играть с "Реалом". После этого они уже без страха шли вперед и Альваро Гарсия мог забить еще, но Лунин четко закрывал ближний угол. "Сливочные", в свою очередь, с каждой минутой теряли в остроте.

По сути, за весь второй тайм у "Реала" можно вспомнить только удар Хоселу в падении с паса Браима, да еще опасный штрафной от Крооса.

"Райо", в свою очередь, постепенно все глубже садился на свои ворота, чему поспособствовала также травма активного Паласона, но структуры не терял, вперед выбегал регулярно и один раз Альваро даже подкараулил ошибку Чуамени. Воспользоваться, правда, не смог, но было опасно.

2 - Rayo Vallecano have avoided defeat against Real Madrid in the same LaLiga season (D2) for the second time in their history, having achieved the feat in 1992/93 under José Antonio Camacho (W1 D1). Effort. pic.twitter.com/xebgrGtAPq — OptaJose (@OptaJose) February 18, 2024

Финальный штурм? Да нет, ничего такого не было. Вместо него Карвахаль в гневе головой ударил Кике Переса - и это не просто красная, но и абсолютно точно длительная дисквалификация.

В таблице после ничьей "Реал" остался лидером с 6 очками отрыва от "Жироны". У "Райо" - 25 баллов и 14-я строчка.

Чемпионат Испании, 25-й тур. Мадрид, “Эстадио де Вальекас”

“Райо Вальекано” – “Реал” Мадрид 1:1

Голы: Рауль де Томас 27 (пен.) – Хоселу 3

“Райо Вальекано”: Димитриевски – Балью, Эрнандес, Лежен, Эспино – Паласон (де Фрутос 56), Лопес (Перес 64), Валентин, Гарсия (Камельо 82) – де Томас (Фалькао 81), Трехо (Крпесо 64)

“Реал”: Лунин – Гарсия, Начо, Чуамени, Васкес (Карвахаль 75) – Камавинга (Кроос 70), Вальверде – Винисиус, Модрич (Гюлер 87), Диас (Родриго 70) – Хоселу

Предупреждения: Паласон 45+1, Балью 45+4, де Томас 81, Гарсия 82 – Камавинга 61, Карвахаль 90+3, Карвахаль 90+5

Удаленипе: Карвахаль 90+5