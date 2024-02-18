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Примера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1. На три очка Бланкос не наиграли

Испания
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Андрей Лунин пропустил гол с пенальти 

Примера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1. На три очка Бланкос не наиграли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" справедливо потерял очки на поле "Райо Вальекано".

Лишь на старте "Сливочные" напомнили себя самих, когда Вальверде сбегал в контратаку и результативно прострелил на Хоселу.

Кроме того, можно вспомнить проход Васкеса и еще один гол Хоселу, который теперь уже судьи не засчитали, поскольку мяч вышел за пределы поля.

А что "Райо"? Он терпел и страдал на старте, зато когда на 26-й минуте впервые большими силами перешел центр поля, то сразу заработал пенальти. Камавинга подставил руку под удар Трехо, а де Томас с точки чуть не порвал сетку. У Лунина шансов не было.

Пожалуй, это был ключевой эпизод в игре - он дал понять хозяевам, что они могут на равных играть с "Реалом". После этого они уже без страха шли вперед и Альваро Гарсия мог забить еще, но Лунин четко закрывал ближний угол. "Сливочные", в свою очередь, с каждой минутой теряли в остроте.

По сути, за весь второй тайм у "Реала" можно вспомнить только удар Хоселу в падении с паса Браима, да еще опасный штрафной от Крооса.

"Райо", в свою очередь, постепенно все глубже садился на свои ворота, чему поспособствовала также травма активного Паласона, но структуры не терял, вперед выбегал регулярно и один раз Альваро даже подкараулил ошибку Чуамени. Воспользоваться, правда, не смог, но было опасно.

Финальный штурм? Да нет, ничего такого не было. Вместо него Карвахаль в гневе головой ударил Кике Переса - и это не просто красная, но и абсолютно точно длительная дисквалификация.

В таблице после ничьей "Реал" остался лидером с 6 очками отрыва от "Жироны". У "Райо" - 25 баллов и 14-я строчка.

Чемпионат Испании, 25-й тур. Мадрид, “Эстадио де Вальекас”

“Райо Вальекано” – “Реал” Мадрид 1:1

Голы: Рауль де Томас 27 (пен.) – Хоселу 3

“Райо Вальекано”: Димитриевски – Балью, Эрнандес, Лежен, Эспино – Паласон (де Фрутос 56), Лопес (Перес 64), Валентин, Гарсия (Камельо 82) – де Томас (Фалькао 81), Трехо (Крпесо 64)

“Реал”: Лунин – Гарсия, Начо, Чуамени, Васкес (Карвахаль 75) – Камавинга (Кроос 70), Вальверде – Винисиус, Модрич (Гюлер 87), Диас (Родриго 70) – Хоселу

Предупреждения: Паласон 45+1, Балью 45+4, де Томас 81, Гарсия 82 – Камавинга 61, Карвахаль 90+3, Карвахаль 90+5

Удаленипе: Карвахаль 90+5

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Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.02.2024 в 18:58
Ну тут можна порадіти за наших в жироні . Ну а лапортовцям наснаги звикнути до четвертого місця !
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Комментарии 17
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.02.2024 в 18:58
Ну тут можна порадіти за наших в жироні . Ну а лапортовцям наснаги звикнути до четвертого місця !
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0
2
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Romantíco777 (Alicante)
18.02.2024 в 19:01
Цікаво, а чи сильно ти радів за нашого в Реалі, коли накидували Жироні 4:0 за обидві щоки?)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.02.2024 в 19:02
А ти бачив там жаль ?
 
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Romantíco777 (Alicante)
18.02.2024 в 19:09
Справа в тому, що всі так топлять за цю розпіарену Жирону, наче там пів збірної України грає, а в інших командах ні,забуваючи, що в Реалі теж українець грає, і зараз показує свою найкращу гру!!!Але, звісно, краще топити за розпіарену Жирону, незнаючи, що у неї один і той же власник, що і в Манчестер Сіті, де також водяться гроші!!!Да і сам Сіті, якщо вже говорити про фінансові гріхи, не безгрішний!!!
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Romantíco777 (Alicante)
18.02.2024 в 18:56
А вот и Дуриановская шаромыга объявилась!!!)Довольна, тетя Кива???Ну да, Жирона скорее всего не обыграет Атлетик и Барса соседей нагонит, а вот Реал...За щеку возьмет Барса а не обгонит Реал, и ты вместе с ней разом!!!Хоть базарь, хоть не базарь всякую ересь, но это не поможет ни тебе ни Барсе!!!Если есть в палате зеркало, то посмотри в него и скажи, есть ли в тебе что-то человеческое, или оленьи рога и шизофрения забрали твой, некогда бывший, здравый облик, да и умные мысли...
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metall5291 (Kharkiv)
18.02.2024 в 18:52
Футбол футболом, а здоров'я - це головне. Нарешті у нас з'явилась добра людина -"Психіатр Dariana (Montreal )". Сподіваюсь, він буде знімати периодичні загострення у Даріка, який є такою собі "прикрасою" цієї гілки та усього сайту.
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Сampeón
18.02.2024 в 18:28
бачу п#д@р#в свято продовжується
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.02.2024 в 17:58
Вижу здесь психбольница снова говорит не о футболе, а о лечении кого-то из своих ненормальных фанатов позорного реала. Так, оказывается, это правда, что я о них говорю всегда, они подтверждают о себе, что находятся действительно в лечебном учреждении. Ибо, не грозились бы вылечить кого-то из своих, если бы были вне психбольницы. Пожелаю им удачи. Всем им без исключения, нужно лечение.
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Психіатр Dariana (Montreal )
18.02.2024 в 17:48
Как я и говорил ранее фло путэн банкрот. Именно поэтому он стал экономить в этом матче и поставил на этот матч абсолютно нормального арбитра. Но когда тот поставил чистый пенальти на гнилом камавинге, позорный коррупционер фло путэн понял свою ошибку и занёс часть сумы... Тьху ти. Виявляється ця хворь передається повітряно крапельним шляхом. Не хвилюйтесь. Ми знайдемо антидот і колись та й вилікуємо нашого Даріка
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.02.2024 в 17:45
А где это наши маленькие друзья мадри@@сики спрятались, или на ветке Барсы все мысли закончились? ))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.02.2024 в 18:20
Приветствую тебя, Алекс. То, что сюда не повыпадали, как картошка из мешка глупые фанаты позорного реала, я эту их особенность вычислил давно. Когда реал играет неудачно, они на два-три дня делают вид, что футболом не интересуются. И вобще, шо такое футбол, впервые слышат...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.02.2024 в 17:39
Если продолжить логический ряд фантазий фанатов реала, которые они сочинили вчера после матча великой Барселоны, то нужно сказать следующее: Камавинга и Карвахаль тоже, как и фанаты реала, которые зачем-то тусуются здесь, считают, что в чемпионате должна быть интрига. Поэтому они самоустранились от домашнего матча с Севильей за счёт карточек. Кстати, заметили группировочку в стане реала? На скамейке обиженных..., ой..., запасных вместе с Кепой кто сидел? Правильно - Тони Кроос. Кто не в курсе, в самолете после матча с Лейпцигом Лунин и Кроос устроили разборки. Андрею не понравилось, что немец признал гол в ворота реала законным. Ну и еще такое наблюдение. Этот матч отчетливо показал, почему за всю свою историю или, возьмем, хотя бы за ту историю, которая началась с турнира Кубка Европейских Чемпионов и продолжилась Лигой Чемпионов, у реала нет ни одного требла. Всё очевидно, реалу очень тяжело даются матчи в плотном графике игр. Они физически не выдерживают такой график. Тут уж только надежда на арбитров. Пожелаем удачи Жироне завтра в Бильбао.
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Психіатр Dariana (Montreal )
18.02.2024 в 17:56
Сьогодні шизотеорії приземленіші, ніж зазвичай. Рання клізма чудово подіяла. Принаймні гострі припадки припинилися. Ввечері не забудь галоперидол прийняти, щоб стабілізувати стан до ЛЧ
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Romantíco777 (Alicante)
18.02.2024 в 18:58
Дуриан глупый!!!Откуда инфа?Ты разве летел в самолете с ними?Да тебя даже в роли ковра туда на рейс не возьмут!!!Так что закрой глаза и съешь кирпич, Кива!!!
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metall5291 (Kharkiv)
18.02.2024 в 17:18
Не ожидал от этого матча ничего хорошего. Тем не менее, надеялся на тяжелую, рабочую, трудную , но победу. Не случилось, да и ладно. Запас прочности, пусть небольшой, есть. Удачи Реалу во всех матчах.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.02.2024 в 17:18
Лапорта фсё купил, ой
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denis_m
18.02.2024 в 17:15
Як я прогнозував, що гра буде важкою так і сталося.Виїздна гра в ЛЧ,череда травм,плюс у суперника додаткова мотивація у вигляді нового тренера і гри проти лідера чемпіонату,на данний момент +6 від Жирони.Тому нічого страшного не сталося. Доля Чемпіонства залежить тільки від Реалу.
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