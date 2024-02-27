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Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в услугах Индзаги
Успехи специалиста не остались незамеченными в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Ряд топ-клубов английской Премьер-Лиги проявляют интерес к наставнику "Интера" Симоне Индзаги.
Как сообщает Foot Italia, наиболее в услугах итальянского специалиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".
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Действующий контракт Индзаги с "нерадзурри" рассчитан до июня 2025 года. Он приносит ему 5,5 миллиона евро в год без учёта дополнительных выплат. Отмечается, что гранды АПЛ готовы предложить тренеру от 8 до 9 млн. евро за сезон.
На данный момент "Интер" уверенно лидирует в турнирной таблице после 26-и сыгранных туров в чемпионате Италии. Миланский клуб опережает "Ювентус" на 9 очков и имеет одну игру в запасе.
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