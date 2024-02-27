Леао: Во время моего первого разговора с Мальдини он мне сказал, что я играю ради Instagram

Вингер "Милана" Рафаэль Леао рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим техническим директором "россонери" Паоло Мальдини.

"Первый разговор с Мальдини был не самым простым: как только он приехал, он отвел меня в сторону и сказал: "Ты играешь ради своего Instagram'а, это должно измениться, иначе ты всегда будешь продолжать забивать два гола за сезон". Он был прав в сказанном, а также он был прав, что говорил со мной именно таким образом", - цитирует португальца Sky Sport Italia.