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Леао: Во время моего первого разговора с Мальдини он мне сказал, что я играю ради Instagram

Италия

Португалец не обиделся на слова легенды россонери

Леао: Во время моего первого разговора с Мальдини он мне сказал, что я играю ради Instagram

Sempre Milan

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Вингер "Милана" Рафаэль Леао рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим техническим директором "россонери" Паоло Мальдини.

"Первый разговор с Мальдини был не самым простым: как только он приехал, он отвел меня в сторону и сказал: "Ты играешь ради своего Instagram'а, это должно измениться, иначе ты всегда будешь продолжать забивать два гола за сезон". Он был прав в сказанном, а также он был прав, что говорил со мной именно таким образом", - цитирует португальца Sky Sport Italia.

Напомним, что Мальдини покинул свою должность в июне 2023 года из-за конфликта с новым владельцем клуба Джерри Кардинале.

На счету Леао 32 матча в составе "Милана" во всех турнирах, в которых он отличился девятью голами и восемью результативными передачами.

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Паоло Мальдини Милан Рафаэль Леао
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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