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Интер вышел на первое место среди самых результативных команд топ-5 лиг в нынешнем сезоне

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Интер вышел на первое место среди самых результативных команд топ-5 лиг в нынешнем сезоне

ANSA

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После победы в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" миланский "Интер" вышел на первое место по результативности среди команд топ-5 лиг в нынешнем сезоне.

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На счету "нерадзурри" 67 забитых мячей. Далее в рейтинге следуют "Бавария" и "Ливерпуль", имея в активе 63 гола в своих национальных чемпионатах.

Стоит отметить, что "Интер" забивает четыре мяча сопернику в четвёртой игре подряд в Серии А: "Рома" (4:2), "Салернитана" (4:0), "Лечче" (4:0) и "Аталанта" (4:0).

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Источник:
Planet Football
Опубликовал: Александр Бураков
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