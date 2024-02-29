Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер вышел на первое место среди самых результативных команд топ-5 лиг в нынешнем сезоне
Катеначчо - это не про них
ANSA
После победы в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" миланский "Интер" вышел на первое место по результативности среди команд топ-5 лиг в нынешнем сезоне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На счету "нерадзурри" 67 забитых мячей. Далее в рейтинге следуют "Бавария" и "Ливерпуль", имея в активе 63 гола в своих национальных чемпионатах.
Стоит отметить, что "Интер" забивает четыре мяча сопернику в четвёртой игре подряд в Серии А: "Рома" (4:2), "Салернитана" (4:0), "Лечче" (4:0) и "Аталанта" (4:0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Planet Football
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Гол Мудрика, победа на последних минутах. Челси - Лидс 3:2. Видео голов и обзор матча
- По-философски. Мудрик объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
- Топ-матч в УПЛ, Яремчук против Реала и дерби Манчестера. Расписание футбола на 26 февраля – 3 марта
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн