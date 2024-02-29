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Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга
Тяжёлый удар по карьере француза
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальный антидопинговый трибунал Италии (NADO Italia) дисквалифицировал полузащитник "Ювентуса" Поля Погба за употребление допинга, сообщает Tuttosport.
Напомним, 20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу после матча первого тура Серии А против "Удинезе", после чего был временно отстранен от футбола. В октябре Поль провалил сразу два теста - в анализах игрока был обнаружен превышенный уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего хавбека требовали сокращения возможной дисквалификации своего клиента с четырёх до двух лет, однако апелляция была отклонена.
До момента своего возвращения в 2022 году Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, и выиграл за это время четыре титула Серии А. Контракт француза с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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