  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга

Италия
Обновлено

Тяжёлый удар по карьере француза

Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальный антидопинговый трибунал Италии (NADO Italia) дисквалифицировал полузащитник "Ювентуса" Поля Погба за употребление допинга, сообщает Tuttosport.

Напомним, 20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу после матча первого тура Серии А против "Удинезе", после чего был временно отстранен от футбола. В октябре Поль провалил сразу два теста - в анализах игрока был обнаружен превышенный уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего хавбека требовали сокращения возможной дисквалификации своего клиента с четырёх до двух лет, однако апелляция была отклонена.

До момента своего возвращения в 2022 году Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, и выиграл за это время четыре титула Серии А. Контракт француза с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Наполи хочет бесплатно вернуть Жоржиньо
yellow-arrow
Лофтус-Чик во второй раз подряд стал игроком месяца в Милане
yellow-arrow
Интер вышел на первое место среди самых результативных команд топ-5 лиг в нынешнем сезоне
Ювентус (Турин) Поль Погба Серия А дисквалификация
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
29.02.2024 в 15:09
Дійсно такий талант загудів під фанфари... Та бабки, які до них додалися От і міркуй футбол та гроші то союзники чи вороги? Без доброго бюджету нема класного клубу, але де-які зірки від шалених гонорарів просто шаленіють!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Spokoyno (Київ)
29.02.2024 в 15:09
Дійсно такий талант загудів під фанфари... Та бабки, які до них додалися От і міркуй футбол та гроші то союзники чи вороги? Без доброго бюджету нема класного клубу, але де-які зірки від шалених гонорарів просто шаленіють!
Ответить
0
1
Dr. House (Поділля)
29.02.2024 в 15:51
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 14:13
Зліт та падіння.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости