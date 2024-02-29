Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга

Национальный антидопинговый трибунал Италии (NADO Italia) дисквалифицировал полузащитник "Ювентуса" Поля Погба за употребление допинга, сообщает Tuttosport.

Напомним, 20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу после матча первого тура Серии А против "Удинезе", после чего был временно отстранен от футбола. В октябре Поль провалил сразу два теста - в анализах игрока был обнаружен превышенный уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего хавбека требовали сокращения возможной дисквалификации своего клиента с четырёх до двух лет, однако апелляция была отклонена.

До момента своего возвращения в 2022 году Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, и выиграл за это время четыре титула Серии А. Контракт француза с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.



