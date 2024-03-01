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Президент Наполи: Я был на грани подписания контракта с Холандом
Карьера Эрлинга могла развиваться совсем иначе
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал о несостоявшемся трансфере Эрлинга Холанда в неаполитанский клуб.
"Я был на грани подписания контракта с Эрлингом Холандом за 50 миллионов евро из "Зальцбурга". Официальное предложение было готово, но Мино Райола сказал мне: "Пожалуйста, не пытайтесь подписать Эрлинга, поскольку я уже спланировал его следующий переход", - цитирует итальянского функционера журналист Фабрицио Романо.
Напомним, в январе 2020 года Холанд выбрал дортмундскую "Боруссию". Состав "шмелей" норвежец пополнил, перейдя из австрийского "Зальцбурга" примерно за 20 миллионов евро.
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