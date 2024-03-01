Президент Наполи: Я был на грани подписания контракта с Холандом

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал о несостоявшемся трансфере Эрлинга Холанда в неаполитанский клуб.

"Я был на грани подписания контракта с Эрлингом Холандом за 50 миллионов евро из "Зальцбурга". Официальное предложение было готово, но Мино Райола сказал мне: "Пожалуйста, не пытайтесь подписать Эрлинга, поскольку я уже спланировал его следующий переход", - цитирует итальянского функционера журналист Фабрицио Романо.