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Интер выйдет на матч Серии А в футболках с логотипом Черепашек-ниндзя
Дань уважения популярному мультфильму
ANSA
В следующем матче в рамках чемпионата Италии миланский "Интер" выйдет на поле в форме с логотипом "Черепашек-Ниндзя".
Сообщается, что при содействии стримингового видеосервиса Paramount+ (титульный партнёр "нерадзурри"), итальянский клуб выпустил новую коллекцию футболок, вдохновленную культовым мультсериалом.
Всего представлено три комплекта: домашний, гостевой и третий резервный.
В футболках с изображениями черепашек футболисты "Интера" сыграют 4-го марта, в домашнем поединке 27-го тура Серии А против "Дженоа".
Leonardo, Raffaello, Donatello o Michelangelo? ????????️— Inter (@Inter) March 1, 2024
Qui le nostre Ninja Turtles preferite ????????#ForzaInter #TartarugheNinja #TMNT pic.twitter.com/lOvzLbkXSL
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