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Интер выйдет на матч Серии А в футболках с логотипом Черепашек-ниндзя

Италия

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Интер выйдет на матч Серии А в футболках с логотипом Черепашек-ниндзя

ANSA

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В следующем матче в рамках чемпионата Италии миланский "Интер" выйдет на поле в форме с логотипом "Черепашек-Ниндзя".

Сообщается, что при содействии стримингового видеосервиса Paramount+ (титульный партнёр "нерадзурри"), итальянский клуб выпустил новую коллекцию футболок, вдохновленную культовым мультсериалом.

Всего представлено три комплекта: домашний, гостевой и третий резервный.

В футболках с изображениями черепашек футболисты "Интера" сыграют 4-го марта, в домашнем поединке 27-го тура Серии А против "Дженоа".

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Опубликовал: Александр Бураков
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