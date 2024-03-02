Тренер Ювентуса поделился мнением по поводу дисквалификации Погба

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию Поля Погба.

"Мне очень жаль его. Футбол теряет великолепного игрока, которого я имел опыт тренировать. Я написал ему сообщение два дня назад, мне очень жаль, что так все сложилось", — приводит слова Аллегри Джанлуки Ди Марцио.