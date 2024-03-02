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Тренер Ювентуса поделился мнением по поводу дисквалификации Погба
Выражает соболезнование
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию Поля Погба.
"Мне очень жаль его. Футбол теряет великолепного игрока, которого я имел опыт тренировать. Я написал ему сообщение два дня назад, мне очень жаль, что так все сложилось", — приводит слова Аллегри Джанлуки Ди Марцио.
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Напомним, 29 февраля 30-летнего полузащитника Поля Погба дисквалифицировали на четыре года из-за употребления допинга.
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Источник:Сайт Джанлукі Ді Марціо
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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