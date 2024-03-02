Серия А. Удинезе не побеждает даже Салернитану и остаётся внизу

Серия А. 27-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

: Камара 45+3 - Чауна 10

: Эбоселе 64 (У, вторая желтая)

"Удинезе" продолжает изумлять. 3:0 над "Болоньей", победы в гостях над "Ювентусом" и "Миланом" - и все. Больше никаких побед. Не удалось победить предпоследнюю команду лиги в предыдущем домашнем туре и последнюю сегодня. При том, что "Салернитана" после ничьей и семи поражений в восьми матчах и в такой яме, что даже думает уволить тренера, который сегодня провел лишь третий матч на посту.

Сегодня Фабио Ливерани наконец-то начал каденцию. После 0:6 в предыдущих двух матчах его команда рано открыла счёт. Чауна пробовал закрутить с линии штрафной обеими ногами. Правой полетело выше, левой залетело под перекладину. Очоа отбил удар Лукки в упор, Ловрич прорвался к его воротам, но пробил неточно. И сравнял "Удинезе" лишь в раздевалку акробатическим ударом слета.

Ну а после удаления Эбоселе (наступил на ногу сопернику) "Салернитана" даже должна была дожимать. Чауна замкнул прострел в каркас ворот, пенальти Иквуэмеси в итоге отменили за фол в атаке, а Кандрева в добавленное время убежал в контратаку, но пробил выше.

"Салернитана" не так плоха в гостях. Проиграла там лишь два матча из уже пяти последних, все пять последних очков, в том числе и последнюю победу, добыла на выезде. Но ничьи ей сейчас не помогут. Она последняя с шестью очками до 17-го места. "Удинезе" на четыре очка выше 18-го, го все соперники обоих ещё не играли в этом туре.