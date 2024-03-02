Серия А. Поезд Де Росси не останавливается - снес и Монцу

Серия А. 27-ой тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

: А. Карбони 88 - Лоренцо Пеллегрини 38, Лукаку 42, Дибала 64, Паредес 83 (пен.)

": Ди Грегорио, Биринделли, Мари, Кальдирола (Донати 85), А. Карбони, Гальярдини (В. Карбони 22), Бондо, Кольпани (Кирьякопулос 46), Пессина, Мота (Мальдини 66), Джурич (Акпа-Акпро 85)

": Свилар, Р. Кристенсен (Челик 27), Манчини (Хюйсен 78), Ндика, Анхелиньо (Смоллинг 59), Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Бове 59), Дибала (Бальданци 78), Лукаку, Эль-Шаарави

: Бондо 62 - Р. Кристенсен 25, Анхелиньо 48, Свилар 58, Кристанте 85

Поезд "Ромы" Даниэле Де Росси не сбавляет оборотов. После победы в Монце на его счету 18 очков в семи турах Серии А. Ещё и куча забитых. Два, два, четыре, два, три, три и теперь четыре. Команда заиграла в яркий комбинационный атакующий футбол. И, что даже важнее - начала штамповать победы в гостях в лиге. С Жозе Моуриньо она успела одержать две в десяти матчах, с Де Росси - три в трех.

Не все победы ДДР легки. В предыдущем гостевом матче он добыл 3:0 над "Фрозиноне", несмотря на крайне слабый первый тайм с 3:18 по ударам по воротам, затем дома добыл 3:2 над "Торино" также при заметных игровых проблемах. ДДР эти проблемы не скрывал. Сегодня соперник также создавал достаточно. Но "Рома" создала гораздо больше. А главное - вновь реализовала.

"Монца", которой руководит друг Де Росси Раффаэле Палладино, не проиграла в предыдущих пяти турах, одержав три победы. Пропустила в них лишь два мяча. Как раз в предыдущем домашнем матче против "Милана", но в ответ она забила гранду четыре. Сегодня она старалась, играла неплохо, кое-что создавала. В первые 18 минут второго тайма вообще сидела на воротах "Ромы". Но в итоге была разгромлена.

Сразу же Пеллегрини закручивал в угол из полукруга перед штрафной. Ди Грегорио вытащил. Джурич ответил - ударом головой в стойку! Биринделли также отвечал, пробивая слабо из хорошей позиции. Затем Дибала в розыгрыше углового прострелил, Кристанте замкнул, но ВАР увидел офсайд Пауло длиной в полноги. Защитники блокировали очень опасные удары у тех и у других ворот.

Биринделли прорвался справа, не заметил Валентина Карбони перед воротами, пробил и не попал. И за это был наказан, когда Пеллегрини уж слишком легко обошёл его на линии штрафной и покатил мяч в дальний угол. Четвёртый гол Лоренцо в лиге с Де Росси после всего двух с Моуриньо с начала сезона. Затем Лукаку забил свой десятый с начала сезона и первый за шесть недель, замкнув прострел Дибалы.

Ромелу замыкал и прострел Челика, но во вратаря.

Давление начала второго тайма "волки" выдержали, позволив лишь неточные удары головой. А затем пошли в редкую атаку, заработали штрафной - и Дибала, автор хет-трика против "Торино", закрутил над "стенкой" под стойку как настоящий мастер. Впервые с 2016/17 в "Роме" более одного игрока с как минимум десятью голами в сезоне в лиге. Он и Лукаку.

На этом интрига исчезла. Паредес ещё реализовал пенальти, а защитник Андреа Карбони забил гол престижа классным ударом издали в ближнюю "девятку".

"Рома" обходит "Аталанту" и выходит на пятое место. До четвертого "Болоньи" лишь одно очко. Завтра они играют друг против друга. А "Монца" на 11-ом.