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Берарди разорвал ахилловое сухожилие и пропустит Евро-2024

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Вингер сборной Италии выбыл до следующего сезона

Берарди разорвал ахилловое сухожилие и пропустит Евро-2024

Фото: pazzidifanta.com

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Форвард "Сассуоло" Доменико Берарди разорвал ахиллово сухожилие в матче 27-го тура Серии А против "Вероны", об этом сообщает журналист Sky Italy Джанлука Ди Марцио. Во втором тайме он был вынужден покинуть поле, внезапно упав на землю перед попыткой удара. После падения, Доменико едва сдерживал слезы.

Это означает, что игрок не сможет появиться на поле до конца сезона, а также пропустит Евро-2024. Напомним, что Берарди недавно восстановился от травмы после двухмесячного отсутствия.

29-летний итальянец забил девять голов в 16 матчах за "Сассуоло" в этом сезоне.

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Источник:
gianlucadimarzio.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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