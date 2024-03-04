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Новый футболист Интера рассказал о своем любимом игроке нерадзурри

Италия

Роналду был игроком №1 (с)

Новый футболист Интера рассказал о своем любимом игроке нерадзурри

sempreinter

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Полузащитник Тейджон Бьюкенен гордится тем, что играет за "Интер". Канадец рассказал, что бывший бразильский игрок Роналдо является его любимым игроком "нерадзурри".

"Носить эту рубашку означает многое, это осуществленная мечта и то, над чем я всегда работал. Здесь играло много легендарных футболистов. Роналдо был игроком №1, которым я всегда восхищался".

Ожидается, что Бьюкенен сегодня вечером (4 марта) начнет со скамейки запасных в матче против "Дженоа". Он дважды сыграл в составе "нерадзурри" с момента перехода на "Стадио Меацца" из "Брюгге" в январе.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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