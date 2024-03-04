Новый футболист Интера рассказал о своем любимом игроке нерадзурри

Полузащитник Тейджон Бьюкенен гордится тем, что играет за "Интер". Канадец рассказал, что бывший бразильский игрок Роналдо является его любимым игроком "нерадзурри".

"Носить эту рубашку означает многое, это осуществленная мечта и то, над чем я всегда работал. Здесь играло много легендарных футболистов. Роналдо был игроком №1, которым я всегда восхищался".

Ожидается, что Бьюкенен сегодня вечером (4 марта) начнет со скамейки запасных в матче против "Дженоа". Он дважды сыграл в составе "нерадзурри" с момента перехода на "Стадио Меацца" из "Брюгге" в январе.