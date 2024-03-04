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Сарри: Итальянский футбол переживает сложный период

Италия

Наставник Лацио поделился своими мыслями

Сарри: Итальянский футбол переживает сложный период

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Новина українською

Маурицио Сарри, главный тренер "Лацио", поделился своими мыслями об итальянском футболе.

"Наш футбол переживает сложный период. Мы на ступеньку ниже Премьер-лиги по экономическим причинам, но мы не ниже других. Тогда понятно, что есть лиги, в которых есть топ-команды, 2-3 в Испании, 1 во Франции, 2 в Германии. Но нашему среднему уровню нечему завидовать".

Напомним, что матч "Бавария" - "Лацио" состоится завтра, 5 марта. Начало - в 22:00.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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