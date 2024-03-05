Растянуто вверху, плотно внизу. Итоги 27-го тура Серии А

Лацио - Милан 0:1

Удинезе - Салернитана 1:1

Монца - Рома 1:4

Торино - Фиорентина 0:0

Эллас Верона - Сассуоло 1:0

Эмполи - Кальяри 0:1

Фрозиноне - Лечче 1:1

Аталанта - Болонья 1:2

Наполи - Ювентус 2:1

Интер - Дженоа 2:1

"Ювентус", "Фиорентина" и "Лацио" в очень серьёзном кризисе, "Аталанте" также следует беспокоиться. С другой стороны, "Интер", "Рома" и "Болонья" неудержимы, "Наполи" подает ясные сигналы возвращения. А борьба против вылета закручивается до максимума.

"Интер"

"Интер" выиграл уже десять последних домашних матчей против "Дженоа" в лиге с общей разницей мячей 27:2, девять последних домашних матчей лиги у любого соперника с общей разницей мячей 22:2 и девять последних матчей лиги на всех полях с общей разницей 27:5. Во всех турнирах на всех полях он выиграл 12 последних матчей с общей разницей мячей 32:5. Так что вчера его серии продолжились.

Он вышел на 72 очка - столько же, сколько набрал в лиге за весь предыдущий сезон. Опережает второе место уже на 15 очков.

Правда, можно и нужно сказать, что матч против "Дженоа" завершил серию. Серию из трех 4:0, серию из четырех матчей с четырьмя забитыми в каждом. Этот матч вернул ощущения декабря, когда "нерадзурри" набирали очки очень тяжело и с помощью арбитров. Если бы арбитры поработали как следует - в двух матчах против "Дженоа" они набрали бы не четыре очка, а одно.

"Дженоа" подтвердила свою жёсткость, собранность (пять предыдущих гостевых матчей без поражений), крайнюю неприятность для грандов, сковала соперника, да и сама организовывала. Она не заслужила проиграть и по игре, и из-за эпизода с пенальти, когда Френдруп попал в мяч, а не в Бареллу. Да и если поначалу казалось, что в Бареллу, то после того, как мяч покинул поле.

Не случайно Симоне Индзаги не говорил о матче после него, а в целом о пути, пройденном командой.

Чемпион должен уметь не только громить, а и выгрызать, выцарапывать. На этот раз будущий чемпион выцарапал.

"Наполи" - "Ювентус"

"Наполи" и разгромил, и выцарапал в течение пяти дней. 6:1 над "Сассуоло", затем 2:1 над "Ювентусом" его же оружием - борьбой до конца. Причём, как и почти год назад в чемпионском сезоне, победу над "Юве" в самой концовке (92-ая минута, теперь 88-ая) принёс Джакомо Распадори.

Особо ценна эта победа, поскольку пришла в равной игре. Если не считать бесполезных процентов владения мячом "Наполи" (71). По ударам по воротам он проиграл. В целом большая часть матча была скучной - за первые 27 минут первого тайма четыре удара по воротам, за первые 32 минуты второго - пять, а концовки таймов - бешеные. Победа в таких качелях - признак характера.

Главные супербомбардиры подвели. Виктор Осимхен после пяти голов в трех матчах во всех турнирах смазал пенальти, Душан Влахович после восьми в шести матчах лиги смазал отличные шансы. Серб взял вину на себя. Сыграли вторые силы. Жестко критикуемые Хвича Кварацхелия и Федерико Кьеза забили.

Ну а решила, получается, скамья запасных, замены. Распадори забил, Боэнде привез пенальти.

Возможно, решил опыт. "Ювентус" потерял из-за травм опытных опорников Рабио и МакКенни и был вынужден выставить свой самый молодой стартовый состав в сезоне - 26 лет и 14 дней, самый молодой в лиге против "Наполи" с 1997-го года. А 18-летний Боэнде привез пенальти. Массимилиано Аллегри как раз и заявил, что его команда проиграла из-за неопытности, оставшись довольным игрой.

"Наполи" победил "Ювентус" дома в пятый раз подряд впервые в истории. Дома против всех продлил серию без поражений до шести матчей. Что важнее - связал две победы подряд в лиге на всех полях впервые с сентября. Третий главный тренер в сезоне Франческо Кальцона считает, что команда на правильном пути и подала сигнал способности на свершения.

А "Ювентус" проиграл пять гостевых матчей подряд кому-либо впервые с 1964-го года. Что важнее - в шести последних турах набрал лишь пять очков. Он должен включать сигнал тревоги.

"Лацио" - "Милан"

"Милан" также добыл чемпионскую победу. Также на 88-ой минуте, также в бешеном равном матче с длинными сонными отрезками. В предыдущем гостевом он как раз проиграл матч в концовке, в предыдущем в целом потерял победу в концовке первого тайма из-за пенальти, так что эта победа была важна для него. Тем более, что предыдущий матч в гостях против "Лацио" проиграл со счетом 0:4.

Четвёртый гостевой матч "Милана" в лиге подряд был решен лишь на последних минутах. Три из них выиграл сам "Милан". Да и в четвёртом, проигранном, забивал в концовке. Хороший процент успеха.

Стефано Пиоли говорит об отвратительной, напряженной, равной игре и прежде всего доволен, что не пропустил после 11-ти пропущенных в четырех гостевых матчах во всех турнирах.

"Россонери" собираются на матчи против сильных соперников, ведь в таблице матчей против команд Топ-10 уступают только "Интеру". Да и "Лацио" сейчас не так силен, бурлит. Все ссорятся со всеми, будущее Маурицио Сарри вряд ли связано с клубом. На этот матч "орлы" должны были выходить как на последний бой, и они проиграли этот бой.

Правда, они дрались. Их настрой на бой подтверждает реакция и на поле, и после матча. Завершали матч "лациале" с тремя удалениями. А после него упорно набросились в прессе на арбитров. Клаудио Лотито даже угрожает подать в суд. Подвергают сомнению все красные карточки и момент в первом тайме у ворот Маньяна, который мог быть пенальти.

Судейский комитет Италии еще не определился. Отстранил главного арбитра Марко Ди Белло на месяц, но поддержал его в двух главных решениях - пенальти и первой красной карточке на 57-ой минуте.

Я также поддерживаю Ди Белло в этих эпизодах. Поскольку не Маньян наткнулся на Кастельяноса, а наоборот. И поскольку соперников нельзя заваливать двумя руками за шею, даже когда тебе не нравятся решения арбитра. Что же касается первого удаления в добавленное время, но нужно спросить, что такого сказал Марушич арбитру. Второе и вправду было странным.

"Лацио" проигрывает "Милану" без забитых в трех матчах подряд впервые в истории. Проигрывает ему шестой из семи последних очных матчей. Что важнее - проигрывает кому-либо третий матч лиги из четырех последних. По игре он реабилитировался за кошмар против "Фиорентины", но считают не игру, а результат. Он слишком далек от зоны Лиги Чемпионов.

"Аталанта" - "Болонья"

При всем уважении к бешенству в Неаполе и Риме главный матч тура состоялся в Бергамо. Прямая битва за четвертое место между главными Золушками, главными андердогами лиги, играющими в яркий доминирующий футбол. Между ними даже находили сходство, называя Тьяго Мотту учеником Джан Пьеро Гасперини. Что ж, ученик оказался более умным и собранным, чем учитель.

Уже в двух гостевых матчах подряд "Болонья" неудачно играет в первом тайме, но пропускает лишь один, держит удар, а во втором внешне легко, без шквала опасных моментов, забивает нужные ей голы. Это уже прямо напоминает "Аталанту" первых лет каденции Гасперини. Причём эти две победы в гостях - в два раза больше, чем одержала на выезде до этого с начала сезона.

Также следует отметить, что после двух забитых мячей за четыре минуты "россоблу" оборонялись под сильным давлением, но обезопасили своего вратаря от работы и должны были забивать еще. А первый пенальти заработал вышедший на замену Салемакерс.

"Аталанта"? Она провалила уже три вторых тайма подряд. На этот раз устала, ведь играла против "Интера" в среду? Еще и получила от него 0:4 и, возможно, не сумела восстановиться ментально. Еще и разбазаривала силы на войны с арбитрами. Также должна обратить внимание на низкую реализацию. И это после 17-ти голов в пяти матчах перед последними тремя. Оставила все там?

Мотта прежде всего говорил о характере и борьбе своей команды. А Гасперини считает, что в равном матче его команда пропустила из-за временных выключений и в итоге выбросила положительный матч, признает, что в первом тайме должна была забивать больше.

"Болонья" подошла к матчу с пятью победами в лиге подряд с 14-ю забитыми. Своей лучшей серией с 1967-го года. Теперь уже шесть подряд. А "Аталанта" не победила уже в трех матчах подряд. После семи домашних подряд проиграла дома. Она должна начать беспокоиться.

"Рома", "Фиорентина", "Торино"

"Аталанта" уже даже не пятая. Там "Рома". "Волки" йххгйгхйи на седьмом небе от счастья. Шесть побед в семи турах лиги плюс проход "Фейеноорда" в Лиге Европы. Идиллия с Даниэле Де Росси. Разговоры о новом контракте для него, о замечательной связи игроков с ним.

На поле мы все это видим. Видим яркость в атаке с 20-ю забитыми в семи турах. А главное - видим запас прочности, в том числе и в гостях. С Жозе Моуриньо она победила дважды в десяти гостевых матчах, с Де Росси - трижды в трех. Причем две последние победы - разгромные. Последняя - над "Монцей", которая в предыдущем своем домашнем матче сама забила четыре "Милану".

"Монца" в предыдущих пяти матчах на всех полях не проигрывала. И здесь сопротивлялась, создавала. В первые 18 минут второго тайма вообще сидела на воротах "Ромы". Попадала в стойку при счете 0:0. Но в итоге была разгромлена.

Четвёртый гол капитана Лоренцо Пеллегрини в лиге с Де Росси после всего двух с Моуриньо с начала сезона. Лукаку забил свой десятый с начала сезона и первый за шесть недель. Дибала, автор хет-трика против "Торино", закрутил штрафной над "стенкой" под стойку. Впервые с 2016/17 в "Роме" более одного игрока с как минимум десятью голами в сезоне в лиге.

"Если это начало, то мы можем только мечтать о том, чем может стать эта "Рома", особенно в плане характера", - подытожил Пеллегрини. А Де Росси скромничает, говорит, что ничего особенного не сделал, лишь объединил игроков и заставил их тяжело работать и поверить в себя. Ведя себя с ними прямо, но по-человечески.

"Фиорентина" же практически на противоположном полюсе. Вместе с "Лацио". Лишь девять очков в девяти последних турах. Отличное выступление против "Лацио" не было подтверждено против "Торино". Даже целый тайм в численном большинстве не помог. Играли "фиалки" прилично, на равных, быстро. Но качества, особенно в ударах по воротам, сильно не хватало.

Винченцо Итальяно признал, что его команда должна была сделать больше в численном большинстве, что ей не хватило смелости, ярости, инициативы, загружения мячей в штрафную соперника. Но и говорил о силе и неудобности соперника.

"Торо" и вправду неудобен. Но и ему качества не хватает. Он не умеет превращать ничью в победу. И на этот раз в хорошем для себя первом тайме не забил и получил удаление за споры с арбитром. Иван Юрич очень доволен игрой в последних трех матчах против "Лацио", "Ромы" и "Фиорентины", считает, что команда заслужила набрать в них 6-7 очков. Сколько набрала? Одно...

Борьба против вылета

Борьба за четвертое место несколько растянулась, но против вылета лишь сужается. Поражения "Сассуоло" и "Эмполи", не бывших в зоне вылета, от команд из этой зоны заварили сумасшедшую кашу. Как и ничья в матче между "Фрозиноне" и "Лечче", казавшимися ближе к середнякам, как и ничья между "Удинезе" и "Салернитаной". Теперь два очка между 13-18 местами.

Все эти матчи были равными по игре, с шансами для всех команд. Так что на первое место выступил характер.

Клаудио Раньери подавал в отставку. Но ее не приняли, и с тех пор "Кальяри" не проиграл три матча подряд. Неделю тому отыгравшись против "Наполи" на последних секундах, а на этот раз одержав первую гостевую победу в сезоне. "Эмполи" же после 12-ти очков в шести матчах без поражений, возможно, в подсознании чувствовал, что матч не критически важный.

"Сассуоло" после 1:6 в среду отправил назад в Примаверу тренера Эммануэле Бигику, но и опытный Давиде Баллардини в первом матче проиграл. Из-за грубой ошибки. Падение на 19-ое место - ожидаемый результат пяти очков в 14-ти турах. А "Верона" не проиграла пятый матч из восьми последних, с девятью очками в них, то есть в неплохой форме. Её выход наверх также логичен.

"Салернитана" наконец-то, в третьем матче, начала каденцию Фабио Ливерани. В численном большинстве с 64-ой минуты создала и должна была дожимать "Удинезе". Который в нынешнем сезоне побеждал лишь грандов. Других не способен.

Украинский след

Виктор Коваленко вышел на четыре "старта" в сезоне за "Эмполи" и впервые получил два подряд. Вновь благодаря проблемам конкурентов со здоровьем. Играл украинец выдвинутого из трех опорников, прессинговал во второй линии и как-то обычно застревал между линиями, терялся. Также помогал справа.

На момент замены на 72-ой минуте он был предпоследним в команде по касаниям мяча (25), обошёл лишь двух по передачам (18). 72 процента владения мячом - предпоследнее место в команде. Заработал два фола, совершил один. В середине второго тайма неудачно играл головой, в том числе в единоборствах.

Пас вразрез на фланге в том числе прошёл мимо него, затем он не успел прикрыть игрока, нанесшего удар, вратарь отбил, но Янкто добил. Так "Кальяри" забил свой гол.

Зато никто в его команде и лишь один на поле нанес больше ударов по воротам к 72-ой минуте, чем он - три. Дважды он замыкал прострел в штрафной. Слабо во вратаря и в защитника. Также подхватил мяч в штрафной с отскока во время "стандарта". Вновь в защитника.

СМИ чаще всего ставили ему бледную "5.5". Иногда - плохую "5", иногда - хорошую "6". Отмечали помощь между линиями, движение, три удара из штрафной. Но и говорили о частых исчезновениях, о робкой игре. "Выполнял домашнее задание".

Руслан Малиновский во второй раз в сезоне в лиге и впервые с сентября остался в запасе "Дженоа" на весь матч. Его тренер в итоге выполнил лишь четыре замены. Заменил двух опорников, прямых конкурентов украинца - Френдрупа и Мессиаса. Но вместо первого вышел ещё один конкурент Строотман, а вместо второго - центрфорвард.

После матча Альберто Джилардино, не упоминая имени Руслана, практически объяснил, почему тот не играет в последнее время. Заявив, что хочет играть в более агрессивный футбол, с более высоким прессингом. С вертикальными подключениями центральных полузащитников и их взаимодействием с фланговыми игроками. Во всем этом Малиновский не силен.

Лучший игрок тура - Пауло Дибала ("Рома"). Гол и ассист

Прорыв тура - "Кальяри". Первая гостевая победа в сезоне

Разочарование тура - "Сассуоло". И третий тренер не помогает

Лучший вратарь тура - Владимиро Фальконе ("Лечче"). Вытащил ничью

Лучший тренер тура - Тьяго Мотта ("Болонья"). Камбек в гостях против прямого конкурента с помощью замены

1 Интер 27 23 3 1 72 2 Ювентус 27 17 6 4 57 3 Милан 27 17 5 5 56 4 Болонья 27 14 9 4 51 5 Рома 27 14 5 8 47 6 Аталанта 27 14 4 9 46 7 Наполи 27 12 7 8 43 8 Фиорентина 27 12 6 9 42 9 Лацио 27 12 4 11 40 10 Торино 27 9 10 8 37 11 Монца 27 9 9 9 36 12 Дженоа 27 8 9 10 33 13 Лечче 27 5 10 12 25 14 Эмполи 27 6 7 14 25 15 Удинезе 27 3 15 9 24 16 Фрозиноне 27 6 6 15 24 17 Эллас Верона 27 5 8 14 23 18 Кальяри 27 5 8 14 23 19 Сассуоло 27 5 5 17 20 20 Салернитана 27 2 8 17 14

Фото - ANSA