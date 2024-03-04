Италия
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Серия А. Интер остановился в плане игры, но не результата, Малиновский не играл
В итоге 15 очков преимущества над вторым местом
ANSA
Серия А. 27-ой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Дженоа" 2:1
Голы: Асллани 30, Алексис Санчес 38 (пен.) - Васкес 54"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 73), Де Фрай, Аугусто, Думфриз, Асллани, Барелла, Мхитарян, Димарко (Ачерби 65), Алексис Санчес (Тюрам 65), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 76) "Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Сабелли (Экубан 89), Бадель, Френдруп (Строотман 46), Мессиас (Витинья 63), Мартин (Спенс 63), Ретеги, Гудмундссон Предупреждения: Думфриз 22, Лаутаро Мартинес 69 - Френдруп 20, Строотман 47, Васкес 61 Главный арбитр: Джованни Айрольди
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