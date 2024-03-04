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Серия А. Интер остановился в плане игры, но не результата, Малиновский не играл

Италия

В итоге 15 очков преимущества над вторым местом

Серия А. Интер остановился в плане игры, но не результата, Малиновский не играл

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 27-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Дженоа" 2:1

Голы: Асллани 30, Алексис Санчес 38 (пен.) - Васкес 54

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 73), Де Фрай, Аугусто, Думфриз, Асллани, Барелла, Мхитарян, Димарко (Ачерби 65), Алексис Санчес (Тюрам 65), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 76)

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Сабелли (Экубан 89), Бадель, Френдруп (Строотман 46), Мессиас (Витинья 63), Мартин (Спенс 63), Ретеги, Гудмундссон    

Предупреждения: Думфриз 22, Лаутаро Мартинес 69 - Френдруп 20, Строотман 47, Васкес 61      

Главный арбитр: Джованни Айрольди

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