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Берарди успешно перенес операцию

Италия

Вингер сборной Италии выбыл до следующего сезона

Берарди успешно перенес операцию

Фото: pazzidifanta.com

Новина українською

Сегодня, 5 марта, вингер "Сассуоло" Доменико Берарди успешно перенес операцию.

Ожидается, что игрок выбыл до конца этого сезона, а также пропустит Евро-2024.

Напомним, что Доменико разорвал ахиллово сухожилие в матче 27-го тура Серии А против "Вероны".

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Доменико Берарди Сассуоло
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Источник:
sassuolocalcio
Опубликовал: Екатерина Власова
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