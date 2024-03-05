Сегодня, 5 марта, вингер "Сассуоло" Доменико Берарди успешно перенес операцию.

Ожидается, что игрок выбыл до конца этого сезона, а также пропустит Евро-2024.

Напомним, что Доменико разорвал ахиллово сухожилие в матче 27-го тура Серии А против "Вероны".