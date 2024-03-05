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Берарди успешно перенес операцию
Вингер сборной Италии выбыл до следующего сезона
Фото: pazzidifanta.com
Сегодня, 5 марта, вингер "Сассуоло" Доменико Берарди успешно перенес операцию.
Ожидается, что игрок выбыл до конца этого сезона, а также пропустит Евро-2024.
Напомним, что Доменико разорвал ахиллово сухожилие в матче 27-го тура Серии А против "Вероны".
Berardi, operazione perfettamente riuscita ✅— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) March 5, 2024
Ti aspettiamo presto in campo, abbiamo ancora tanti sogni da realizzare insieme ????
Comunicato ufficiale ???? https://t.co/ubkQ3yvsZA#ForzaSasol ???????? pic.twitter.com/38g9VkIbLz
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Источник:sassuolocalcio
Опубликовал: Екатерина Власова
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