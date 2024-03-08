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Дибала - лучший игрок февраля в Серии А
За месяц форвард наколотил пять голов
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "
В минувшем месяце 30-летний аргентинец сыграл в трех матчах за клуб в чемпионате и забил пять голов, в том числе оформив хет-трик во встрече с "Торино" (3:2).
В голосовании Дибала обошел полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса, вингера "Милана" Рафаэля Леау, форварда "Интера" Маркуса Тюрама, нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича и вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини.
В нынешнем сезоне Пауло Дибала забил 14 мячей и отдал семь голевых передач в 27 матчах за "волков".
"Рома" занимает пятое место в таблице Серии А, набрав 47 очков.
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