Дибала - лучший игрок февраля в Серии А

Нападающий " Ромы " Пауло Дибала признан лучшим игроком февраля в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем месяце 30-летний аргентинец сыграл в трех матчах за клуб в чемпионате и забил пять голов, в том числе оформив хет-трик во встрече с "Торино" (3:2).

В голосовании Дибала обошел полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса, вингера "Милана" Рафаэля Леау, форварда "Интера" Маркуса Тюрама, нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича и вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала забил 14 мячей и отдал семь голевых передач в 27 матчах за "волков".

"Рома" занимает пятое место в таблице Серии А, набрав 47 очков.