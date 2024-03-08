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Серия А. Третий 1:1 Наполи Кальцоны

Италия

Не удалось переиграть дома "Торино"

Серия А. Третий 1:1 Наполи Кальцоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Pecoraro

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 28-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино" 1:1

Голы: Кварацхелия 61 - Санабрия 64

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Жезус, Руи (Оливера 79), Ангисса, Лоботка (Линдстрем 90+2), Зелински (Траоре 67), Политано (Распадори 67), Осимхен, Кварацхелия

"Торино": Милинкович-Савич, Джиджи (Сазонов 77), Буонджорно, Мазина, Белланова (Лазаро 88), Гинейтис, Линетти (Войвода 88), Родригес, Влашич, Сапата, Пеллегри (Санабрия 63)

Предупреждения: Осимхен 35, Жезус 39 - Сапата 31, Буонджорно 45+3

Главный арбитр: Даниэле Орсато

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