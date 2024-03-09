Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский в четвертый раз подряд оказался в запасе Дженоа
В чем причина?
Фото: Getty Images
Заключительный матч субботы в Серии А - встреча "Дженоа" и "Монцы". Этот матч будет проходить в рамках 28-го тура итальянского чемпионата.
Полузащитник Руслан Малиновский уже 4-й матч подряд не попал в стартовый состав "Дженоа". В прошлой игре с "Интером" игрок даже не вышел на поле.
⤵️ STARTING XI #GenoaMonza ???????? pic.twitter.com/XqYOa0DIjF— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 9, 2024
Стартовый свисток от арбитра поединка "Дженоа" - "Монца" прозвучит в 21:45.
- Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Genoa
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стройная, как спичка: Билодид показала фото с празднования 8 марта
- "В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25
- Индзаги прокомментировал 15-очковый отрыв от Ювентуса в Серии А
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн