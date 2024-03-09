Малиновский в четвертый раз подряд оказался в запасе Дженоа

Заключительный матч субботы в Серии А - встреча "Дженоа" и "Монцы". Этот матч будет проходить в рамках 28-го тура итальянского чемпионата.

Полузащитник Руслан Малиновский уже 4-й матч подряд не попал в стартовый состав "Дженоа". В прошлой игре с "Интером" игрок даже не вышел на поле.

Стартовый свисток от арбитра поединка "Дженоа" - "Монца" прозвучит в 21:45.