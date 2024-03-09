Серия А. Болонья - Интер 0:1. Тройной реванш

Серия А. 28-ой тур

Болонья. "Ренато Далль'Ара"

: Биссек 37

": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер (Моро 69), Фергюсон, Одгор (Орсолини 79), Зиркзее (Кастро 79), Салемакерс (Ндой 74)

": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу (Асллани 61), Барелла (Клаассен 80), Мхитарян (Фраттези 61), Аугусто (Думфриз 46), Тюрам (Арнаутович 66), Алексис Санчес

: Зиркзее 25, Фройлер 48 - Клаассен 81

: Лука Пайретто

В последние годы "Болонья" доставляла "Интеру" много проблем. Победа над ним на "Далль'Ара" в апреле 2022-го года стала решающей в потере Скудетто, через год там же он вновь проиграл. В нынешнем сезоне "россоблу" в гостях вначале в лиге вернулись с раннего 0:2 на 2:2, а затем стали единственной командой за последние три года, победившей "нерадзурри" в итальянских кубках.

Сегодня у "Болоньи" были все шансы продлить список. Приз лучшему тренеру февраля в лиге Тьяго Мотта получил за шесть побед подряд, чего команда не добивалась с 1967-го года. В том числе камбеки против "Лацио" и "Аталанты". Симоне Индзаги же думал об "Атлетико" в Лиге Чемпионов в среду. Настолько, что лучший бомбардир лиги Лаутаро Мартинес так и остался в запасе. И все же лидер победил.

Отыграл сегодня лидер невзрачно. Причем уже второй матч подряд. Серия из трех 4:0, четырех матчей с как минимум четырьмя забитыми уже явно в прошлом. Сегодня он проиграл по ударам по воротам со счетом 5:19, владел мячом лишь 40.5 процентов времени. Но и такие победы, чемпионские, на характере нужны и очень важны. Тем более, что получилась отличная тренировка игры в Мадриде.

Первый тайм как раз шёл по плану Симоне Индзаги. Мотта ещё и предоставил ему подарок на 116-летие "Интера" - впервые в сезоне выпустил второго форварда на позицию вингера. С Одгаром "Болонье" было очень тяжело противостоять прессингу "Интера" и пасовать, как она любит. "Нерадзурри" чувствовали себя комфортно, при этом никуда не спешили.

Скорупски отбивал удар Санчеса в ближнем углу, Дармиан смещался с фланга и пробивал низом немного неточно. Барелла перехватил, выскочил один-на-один, и Скорупски откровенно спас. Кристиансен чуть не привез автогол. А в итоге центральный защитник Бастони навесил слева, центральный защитник Биссек замкнул головой в падении. Его второй гол за команду в лиге.

Второй тайм уже был совсем иным. "Болонья" наконец-то наладила позиционную игру, и уже её прессинг ввергал соперника в панику и приносил перехваты мяча. "Интер" уже просто сидел за "автобусом". Вначале успешно, совершенно ничего не позволяя. Затем начал проваливаться, но Пош и Фергюсон немного не попадали, Кастро сильно не попал с отличной позиции, а Зиркзее с ещё лучшей пробил в Зоммера.

"Интер" выиграл десять последних матчей лиги (в третий раз в своей истории) с общей разницей 28:5 и 14 из последних 15-ти при одной ничьей. В гостях он остаётся лучшей командой лиг Топ-5. Во всех турнирах он выиграл 13 последних с общей разницей мячей 33:5. В лиге набрал 75 очков - больше, чем за весь предыдущий сезон и второй результат в своей истории на этой стадии.

Он опережает второе место на 18 очков перед матчем "Ювентуса".

А "Болонья" проиграла лишь второй домашний матч в сезоне и первый с августа. Ее серия из шести побед прервана, но с такой игрой новая должна начаться скоро. Просто "Интер" в нынешнем сезоне непобедим.