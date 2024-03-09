Италия
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Серия А. Дженоа возвращается с 0:2, но проигрывает, тайм Малиновского
Эмоциональный матч
Фото: ФК Дженоа
Серия А. 28-ой тур Генуя. "Луиджи Феррарис" "Дженоа" - "Монца" 2:3 Голы: Гудмундссон 53, Витинья 68 - Пессина 8, Мота 18, Мальдини 80 Нереализованный пенальти: Гудмундссон 53 (вратарь)
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