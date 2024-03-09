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Серия А. Дженоа возвращается с 0:2, но проигрывает, тайм Малиновского

Италия

Эмоциональный матч

Серия А. Дженоа возвращается с 0:2, но проигрывает, тайм Малиновского

Фото: ФК Дженоа

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 28-ой тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Монца" 2:3

Голы: Гудмундссон 53, Витинья 68 - Пессина 8, Мота 18, Мальдини 80

Нереализованный пенальти: Гудмундссон 53 (вратарь)

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