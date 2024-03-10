  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Главный тренер Интера получил премию Энцо Беарзота
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Интера получил премию Энцо Беарзота

Италия

Посвятил награду своей семье

Главный тренер Интера получил премию Энцо Беарзота

Anadolu Ajansi

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги получил премию Энцо Беарзота, сообщает Calcio Mercato.

Как говорится в источнике, Симоне Индзаги получил премию как самый лучший итальянский тренер года. Во время вручения, президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сказал:

"Мне нравится идея Симоне Индзаги. В этом году он был единогласно признан лауреатом премии. Он достиг полного уровня зрелости у руля "Интера", как на поле, так и за его пределами, как того хотелось бы самому Беарзоту, он представляет собой наиболее впечатляющую эволюцию так называемой итальянской школы".

Напомним, премия названа в честь итальянского тренера Энцо Беарзота. Премия вручается ежегодно с 2011 года. В прошлом году обладателем награды становился Лучано Спаллетти. На данный момент "Интер" занимает первое место в чемпионате Италии, с 75 очками в активе.

По теме
yellow-arrow
Фиорентина - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.03.2024
yellow-arrow
Моуриньо – о своем трудоустройстве: Я жду правильного звонка. Могу начать тренировать завтра
yellow-arrow
Милан - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calcio Mercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости