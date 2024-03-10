Главный тренер Интера получил премию Энцо Беарзота

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги получил премию Энцо Беарзота, сообщает Calcio Mercato.

Как говорится в источнике, Симоне Индзаги получил премию как самый лучший итальянский тренер года. Во время вручения, президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сказал:

"Мне нравится идея Симоне Индзаги. В этом году он был единогласно признан лауреатом премии. Он достиг полного уровня зрелости у руля "Интера", как на поле, так и за его пределами, как того хотелось бы самому Беарзоту, он представляет собой наиболее впечатляющую эволюцию так называемой итальянской школы".

Напомним, премия названа в честь итальянского тренера Энцо Беарзота. Премия вручается ежегодно с 2011 года. В прошлом году обладателем награды становился Лучано Спаллетти. На данный момент "Интер" занимает первое место в чемпионате Италии, с 75 очками в активе.