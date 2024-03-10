Италия
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Серия А. Вторая победа подряд выводит Верону из зоны вылета
Важный гостевой успех в Лечче
Фото: uslecce.it
Серия А. 28-ой тур Лечче. "Виа Дель Маре" "Лечче" - "Эллас Верона" 0:1 Гол: Фолоруншо 17 "Лечче": Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Галло (Доргу 70), Рамадани (Блен 81), Х. Гонсалес, Уден (Пьеротти 81), Алмквист (Пикколи 60), Крстович, Банда (Сансоне 70) "Эллас Верона": Монтипо, Чачуа (Сентонз 58), Коппола, Маньяни, Кабал, Сердар (Дани Силва 76), Дуда, Фолоруншо, Суслов (Анри 86), Лазович (Митрович 76), Нослин (Свидерски 58) Предупреждения: Банда 37, Сансоне 79, Понграчич 90+2 - Чачуа 43, Дани Силва 84, Анри 90+2 В январе "Верона" казалась разваленной. Они никак не могла выбраться из зоны вылета, еще и продавала всех лидеров из-за финансовых проблем. Однако за последние два месяца уже в девяти матчах проиграла лишь трижды. Сегодняшняя победа создала серию из двух, причём обе одержаны над прямыми конкурентами по борьбе против вылета. Как результат - она вышла сразу на 13-ое место. "Лечче" в то же время уже забыл о мощном начале сезона и разваливается. После сегодняшнего поражения потерпел семь в девяти последних матчах, набрав лишь четыре очка. Вначале казалась, что летняя развилка - уход главного тренера Марко Барони от него в "Верону" из-за ссоры с руководством - пойдёт во вред Барони. Но, вполне возможно, в итоге пожалеет именно его бывший клуб. Команда Барони начала мощно. Хотя Нослин и Лазович пробивали не сильно и в центр, а Фолоруншо головой - неточно. Последнему помог рикошет от Баширотто при дальнем ударе. Так мяч обманул Фальконе. Команда Роберто Д'Аверсы также могла забить. Еще до гола Монтипо вытащил удар Банды с полулета, срезавшийся "кросс", удар после рикошета. Алмквист с 15-ти метров попал в перекладину. А вот второй тайм был на удивление тихим. У "Лечче" ничего не получалось. Банда слишком самонадеянно шёл в дриблинг, Крстович принимал мяч слишком неуклюже. Наиболее интересным моментом в тайме была драка между Понграчичем и Анри. Последний в итоге был удален после финального свистка. "Верона" опережает 18-ое место на три очка, "Лечче" - на два.
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