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Аллегри: Мы слишком легко пропускаем голы

Италия

Но похвалил команду за старания

Аллегри: Мы слишком легко пропускаем голы

Фото - ФК Ювентус / автор неизвестен

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил игру команды в матче с "Аталантой" (2:2). Туринцы проиграли первый тайм, ответили двумя голами во втором тайме, но в конце пропустили еще раз.

Я считаю, что мы показали хорошую игру против хорошей команды. Они хорошо справились со штрафным и вторым голом, тогда как мы могли бы защититься лучше. Во втором тайме у нас было больше решительности, мужества и техники. Нам нужно улучшить нашу оборону, когда мы лидируем, потому что то же самое произошло с "Наполи" на прошлой неделе и до того. Мы слишком легко пропускаем голы.

Это предполагает работу над ситуациями, но в кампании также есть моменты, и мы должны сосредоточиться на позитиве. Не забывайте, что сегодня мы заработали очко над "Болоньей", оставив Аталанту позади нас на 11 очков. Не забывайте, что наша цель - финишировать в первой четверке.

Ребята показали себя очень хорошо в атмосфере, когда часть стадиона нам не помогала, особенно в первом тайме. Есть сферы, где мы можем достичь лучших результатов, но нашей команде никогда не было недостатка в усилиях и желании.

В этот вечер мы пытались выстраиваться сзади вчетвером, чтобы создать пространство впереди. Мы могли бы использовать некоторые из этих ситуаций лучше, например, использовать высоту Милика для дальних передач. МакКенни очень эффективен и продвигается вперед, а против такой команды, как "Аталанта", которая делает много подкатов, это очень важно.

"Ювентус" опустился на 3-е место Серии А. В следующем туре команда будет принимать дома "Дженоа". Игра запланирована на 17-е марта.

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Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
sport.sky.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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