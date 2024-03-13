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Президент Наполи находится под следствием УЕФА
Де Лаурентис нарушил правила поведения
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Де Лаурентис находится под следствием УЕФА за нарушение правил поведения.
Инцидент произошел на поле стадиона "Барселоны" после матча Лиги чемпионов. Де Лаурентис прервал интервью Маттео Политано с Sky Sport Italia и оттолкнул журналиста и оператора для того, чтобы вывести игрока из поля зрения камеры.
УЕФА рассматривает возможность предъявления президенту "Наполи" обвинений в нарушении статьи 11b "Общие принципы поведения".
Также Де Лаурентис кричал на оператора CBS Sports, который снимал в раздевалке накануне матча, несмотря на то, что журналист имел право на видеосъемку.
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