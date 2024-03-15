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Иммобиле будет подавать в суд после инцидента возле школы его сына
Игрок считает, что СМИ также частично виноваты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Лацио" Чиро Иммобиле готовится подать в суд после того, как на его семью напали возле школы.
В пятницу днем на жену игрока Джессику и на его четырехлетнего сына совершили нападение. Это сделала пока неизвестная группа людей. Иммобиле также обвиняет во всем СМИ, которые распространяли гневные сообщения о нем, будто это стало причиной нападения на его семью.
Чиро будет подавать иск против лиц, причастных к инциденту возле школы.
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