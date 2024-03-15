Серия А. Болонья дожала Эмполи, 24 минуты Коваленко

Серия А. 29-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

: Фаббиан 90+4

Лучшая серия "Болоньи" с 1967-го года из шести побед подряд завершилась 0:1 дома от "Интера". Правда, из игры в том матче Тьяго Мотта черпал оптимизм. Особенно - второго тайма, когда сидел на воротах лидера лиги. Но черпать прежде всего нужно очки. "Эмполи" также выдал мощную серию из шести матчей - три победы и три ничьи, но затем проиграл дважды со счетом 0:1 и вновь приблизился к зоне вылета.

Так что обеим командам сегодня нужен был результат. Гостям - победа для сбережения отрыва на четвертом месте, хозяевам - любые очки в борьбе за выживание. И обе могут заявлять, что сегодня свой результат заслужили. "Болонья" победила по ударам по воротам со счетом 20:10, в створ - 9:1, по владению мячом - 71:29, создала достаточно. "Эмполи" же не разваливался, сохранял структуру, боролся.

Несмотря на все владение мячом, фаворит поначалу создавал немного. Аутсайдер оборонялся организованно. Позволил лишь с розыгрыша углового, когда дважды подряд вратарь Каприле отбивал удары Беукемы и Урбански. Затем он вновь отбил удар Урбански, удар Ндоя. А в ответ Ньянг чуть не прорвался один-на-один. Отчаянный подкат остановил его.

Второй тайм хозяева начали смелее. Что отбросило игру в центр поля и превратило в скучную, без ворот. Даже Ньянг головой замкнул угловой из вратарской. Неточно. Лишь в последние минут 12 гости вновь проснулись. Причем скорее благодаря сопернику. Он дважды терял мячи на выходе из обороны. Однако Каприле блестяще ногой вытащил удар Салемакерса, а также опасные удары Фаббиана и Кастро.

Когда после очередной ошибки обороны "Эмполи" Орсолини умудрился замкнуть прострел с шести метров выше ворот (а он был совершенно свободен), казалось, что Каприле все же не пропустит в этот вечер. Он отбил и дальний удар Калафиори. Но мяч не покинул штрафную, оборона вновь заснула, а вышедший на замену на 79-ой минуте Фаббиан низом положил мяч в ворота.

Третий 0:1 "Эмполи" подряд. По итогам тура он рискует упасть туда же, где был до прихода Давиде Николы и серии из шести успешных матчей - в зону вылета. А "Болонья" впервые в истории побеждает "Эмполи" в гостях в Серии А, набирает 54 очка - столько же, сколько за полный предыдущий сезон, и останется четвёртой.

Виктор Коваленко после двух матчей в стартовом составе подряд вышел на замену во втором матче подряд. На этот раз - на 66-ой минуте. Как обычно, играл на позиции одного из двух центральных атакующих полузащитников, пытался прессинговать высоко. Был совершенно незаметен - семь касаний мяча, пять передач. Еще и лишь два из пасов были точными.