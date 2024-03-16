Неожиданность Серии А. Как Тиагу Мотта и его Болонья оказались в топ-4

Серия А продолжает преподносить сюрпризы. В прошлом сезоне всех удивил Лучано Спаллетти с "Наполи". Нынешний сезон раскрыл "Болонью" с Тьягу Моттой. Еще осенью 2023 года никто и предположить не мог, что команда так резко взлетит вверх. Сегодня "Болонья" полностью оправдывает свое прозвище - "борзые". Неожиданный прорыв на четвертое заставил говорить о еще одном молодом специалисте Европы, который в феврале отобрал награду "Лучший тренер месяца Серии А" у Симоне Индзаги и Даниэля де Росси. Тиагу Мотта и его "борзые" пока что (март 2024) имеют все шансы получить долгожданную путевку в еврокубки на сезон 2024/2025. На первый взгляд "Болонье" это вполне по силам. Пожалуй, пришло время более внимательно посмотреть на то, как удалось Тиагу Мотте прыгнуть так высоко.

Не успел Мотта стать тренером, как его назвали "безумным"

За всю свою карьеру футболиста Тиагу Мотта успел поиграть за "Барселону", "Атлетико" Мадрид, "Дженоа", "Интер". Но больше всего лет своей профессиональной карьеры воспитанник "Барселоны" отдал ПСЖ, где стал одним из лучших опорников мира. В 37 лет и девять месяцев Мотта повесил бутсы на гвоздь. Немного поскучал и решил вернуться в большой футбол. Попробовал поработать с молодежью ПСЖ (U-19), пару месяцев возглавлял "Дженоа" и ничем не прославился кроме интервью для Gazzetta dello Sport, которое многих привело в шок.

"Я вижу в будущем футбол со схемой 2 - 7 - 2, когда голкипер будет тоже атаковать, исполняя роль, например, полузащитника", - услышали журналисты от Тиагу Мотты.

Все остальные принципы, высказанные молодым тренером, имели краски современной игры: футбол атакующий, с постоянным контролем мяча, высоким прессингом, постоянными передвижениями, несколькими вариантами продолжения атак, голкипером, который хорошо играет ногами и начинает атаки своей команды. Но, кроме того, что тренер понимает, какой футбол своей команды видит, он должен уметь воплотить все это в жизнь. С предыдущими командами и Мотты не сложилось. А вот "Болонья" оказалась именно его командой, с которой он постепенно прогрессирует и реализовывает свою философию футбола.

Союз не топ-команды с не топ-тренером

Осенью 2022 года Тиагу Мотта принял "Болонью", которая переживала трудный период. С поста главного тренера ушел Синиши Михайлович, который уже не мог работать из-за смертельной болезни. Этот факт возложил на плечи Тиагу дополнительный психологический груз. При сербском специалисте "Болонья" хоть и не попадала в десятку Серии А, но футбол показывала красивый. Да и Тиагу понимал, что он не являлся главной целью "Болоньи" на место рулевого. Молодой тренер не имел права на ошибку. И у повзрослевшего Мотты-тренера получилось. Ведь у него были прекрасные учителя. У Карло Анчелотти Тиагу научился держать на высоте настроение в раздевалке, у Жозе Моуриньо - постоянное стремление к пику результативности. У Рафаэля Бенитеса, Джана Пьеро Гасперини и Унаи Эмери Мотта-футболист тоже многому научился.

"Болонья" Мотты ожила и помчалась вперед. Команде удалось занять девятое место в Серии А по итогам сезона 2022/2023. А летом "Болонья" начала небольшую перестройку. "Борзые" попрощались с Схаутеном, Сориано, Арнаутовичем, Барроу, Домингесом, Меделем и другими футболистами. На их место пришли игроки, не входившие в число топ-исполнителей, но Тиагу удалось подобрать ключи к каждому и выжать максимум из их возможностей. Каждый матч "Болоньи" похож на театральную постановку, в которой все игроки красиво исполняют свою роль. Команда дышит творчеством, дисциплиной, футбольным интеллектом и желанием побеждать.

Красочный фестиваль "Болоньи" имеет успех

"Борзые" играют по схемам 4-2-3-1 и 4-1-4-1. Но это только цифры, которые Мотта, кстати, не любит. На поле же игроки смело перемещаются в зависимости от ситуации. Чаще всего "Болонья" начинает свои атаки через короткий пас от ворот. Лукаш Скорупски (голкипер) отлично справляется с ролью первого атакующего игрока (как и говорил Мотта в 2018 году). Крайние защитники легко передвигаются в центр. Калафьори и Бекема (центрбеки) выполняют роль ложных защитников. Калафьори заслуживает отдельного внимания. 21-летний защитник восстановился после тяжелой травмы, воспрял духом и превращается в волшебника на футбольном поле. Игрок успевает отрабатывать в защите и подключаться к атакам. Даже Лучано Спаллетти (главный тренер сборной Италии) назвал игрока "стеной обороны". Защита "Болоньи" - одна из самых сильных сторон команды.

Полузащита "борзых" доставляет немало трудностей соперникам, которые не понимают, где и в какой момент появляются красно-синие игроки. В постоянные продвижения полузащитников вливаются футболисты атаки - Салемакерс, Орсолини и Зиркзе. А еще у Тиагу есть Карлссон с отличной техникой, скоростной Ндойе и молодой Урбанськи, которые могут выйти на замену и усилить команду в нужный момент.

Орсолини и Зирке можно смело назвать дуэтом сезона "Болоньи", да и Серии А. И в этом тоже большая заслуга Тиагу Мотты. Помните, как многие эксперты утверждали, что Орсо не думает на поле, а полагается только на свою интуицию. Сегодня при такой же стабильной результативности Орсо демонстрирует умение не только забивать голы, а и способность верно принимать решения.

Джошуа Зиркзе - настоящий бриллиант "борзых". 22-летний нидерландский футболист сочетает в себе волшебство нападающего и трудолюбие опорника. Он с невероятной легкостью проходит соперников, отдает фантастические ассисты, помогает партнерам в центре и успевает отрабатывать в обороне. Одним словом - свободный художник. Больше половины голов "Болоньи" в нынешнем сезоне - магия Орсолини и Зиркзе.

16 марта "Болонья" провела матч с "Эмполи" (29-й тур Серии А). Команде Мотты удалось дожать "Эмполи" лишь на 90+4 минуте забить единственный победный гол. Зиркзе не вышел на поле из-за травмы, которая заставляет его наблюдать за футболом со скамейки запасных. Матч для "борзых" выдался нелегким. Отсутствие нидерландца ощущалось каждую минуту. После финального свистка Джошуа счастливый выбежал на поле поздравить своих одноклубников, но хотелось бы и команде, и Тиагу Метте, конечно, чтобы он выбегал на старте матчей. Остается пожелать Зиркзе и "Болонье" скорейшего выздоровления футболиста.

Нельзя пройти мимо и Луиса Фергюсона. "Десятка" команды находится в постоянном поиске моментов для атаки. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник уже забил шесть голов и отдал три ассиста.

"Болонья" Тиагу Мотты проводит свой лучший сезон 21-го века. Их легкий, свободный футбол поражает болельщиков и заставляет следить за каждым матчем. Они вернули страсть на стадион "Ренато Даль-Ара" и родной город. Непредсказуемая "Болонья" во главе с испано-бразильским тренером имеет шанс закрепиться в "четверке" Серии А и получить путевку в еврокубки. А сам Тиагу Мотта может уже в скором будущем претендовать на звание топ-тренера Европы.

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