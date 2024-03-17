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Проблема для Ромы. Дибала получил травму
10 дней без аргентинца
Фото: Рома
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала получил травму, сообщает Pazzi di Fanta.
По имеющейся информации, у 30-летнего аргентинца диагностировано повреждение приводящей мышцы правого бедра. Из-за этого Дибала пропустит около 10 дней. То есть он пропустит сегодняшний матч против "Сассуоло" и матчи сборных в составе Аргентины.
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Напомним, за этот сезон Дибала сыграл в 28 матчах во всех турнирах, где отличился 14 голами и 7 результативными передачами.
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Источник:Pazzi di Fanta
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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