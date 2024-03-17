Серия А. Дженоа выстояла в гостях против Ювентуса, 20 минут Малиновского

Серия А. 29-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Дженоа" 0:0

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо (Кен 82), Локателли, МакКенни (Рабио 58), Миретти (Веа 78), Костич (Илинг-Джуниор 59), Кьеза (Йилдиз 59), Влахович

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани (Читтадини 85), Васкес, Спенс, Бадель (Бохинен 85), Френдруп (Строотман 69), Мессиас, Гудмундссон (Малиновский 70), Витинья, Ретеги (Анкейе 79)

Предупреждения: Данило 39, Камбиазо 58, Влахович 90+3 - Витинья 65

Удаление: Влахович 90+3 (вторая желтая)

Главный арбитр: Антонио Джуа

"Ювентус" и "Дженоа" приятно удивляли. Первый боролся за Скудетто с "Интером", вторая - за Топ-10 и рекорд новичков лиги последних 20-ти лет. Но затем они покатились. Первый набрал лишь шесть очков в семи предыдущих турах. Еще и впервые за 31 год пропустил два мяча в четырех турах подряд. Вторая набрала пять в шести турах, проиграв трижды за месяц после двух поражений за три месяца.

Шум и давление вокруг туринцев очень сильны. Настолько, что решили закрыться и ночевать на базе. Массимилиано Аллегри приходится раздраженно отбиваться, заявляя, что цель на сезон в лиге - место в зоне Лиги Чемпионов - команда выполняет, что играла в последних матчах хорошо. Но болельщиков такие слова раздражают еще больше. Они освистывали команду несколько раз в последних матчах.

Сегодня пришлось освистывать ее вновь. И после свистка на перерыв, и после финального. Поскольку и сегодня победы не было. В седьмой раз в восьми последних матчах. В четвертый раз из пяти последних дома. Причем некоторые соперники дома были, мягко говоря, не сильные. "Эмполи", "Удинезе". "Дженоа" по сравнению с ними гораздо выше. То есть туринцы явно в кризисе. Что было заметно и по игре.

Было заметно, что обе команды в кризисе, обе побаиваются, не уверены в себе. Мы увидели крайне скучную, вязкую игру с низкими скоростями и почти без опасных моментов. Игру середняков. В первом тайме равную, во втором - с 71-им процентом владения мячом хозяевами и 9:0 в их пользу по ударам по воротам, но без ощущения, что они достойны, что заслужили забить.

В первом тайме единственный момент создала "Дженоа". Бани замыкал головой навес со штрафного, Щенсны отбил. Ответа на это не было. Аллегри даже послал разминаться запасных в середине тайма. Во втором "Ювентус" запер соперника на его половине поля, дважды попал в стойку. Илинг-Джуниор и Кен ударами метров с 15-ти. Также Влахович головой в упор не попал по мячу как следует. Вот и все.

Руслан Малиновский в пятый раз подряд не попал в стартовый состав "Дженоа". На этот раз был близок из-за травм, но сам подхватил грипп и пребывал не в лучшей форме. Вышел на поле в итоге на 70-ой минуте. С ним на поле "Дженоа" лишь отбивалась без мяча, владея мячом 20 процентов времени. Сам Руслан коснулся мяча лишь шесть раз, отдал лишь три паса. Зато дважды выбил его и однажды перехватил.

"Ювентус" возвращается на второе место, но у "Милана" столько же очков и матч в запасе. А "Болонья" отстает на пять при равенстве матчей. "Дженоа" жe не проигрывает "Ювентусу" третий матч подряд, и для нее это несомненный успех. Она на 12-ом месте, в десяти очках над зоной вылета. Она вообще почти не проигрывает никому в гостях - лишь одно поражение в семи последних матчах на выезде.