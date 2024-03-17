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Иммобиле может присоединиться к Интеру, - СМИ

Италия

Игрок не доволен отношением фанатов к себе

Иммобиле может присоединиться к Интеру, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле летом может присоединиться к миланскому "Интеру", об этом сообщают итальянские СМИ.

Игрок не доволен отношением фанатов к себе, из-за этого решил покинуть клуб летом. Ранее сообщалось, что причиной агрессии в сторону 34-летнего нападающего является то, что именно он повлиял на увольнение Маурицио Сарри.

В текущем сезоне итальянский форвард сыграл в 34 матчах во всех турнирах, где отметился 10 голами и 1 ассистом. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Чиро Иммобиле Интер (Милан) Лацио (Рим)
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Источник:
tuttomercatoweb.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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