Иммобиле может присоединиться к Интеру, - СМИ

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле летом может присоединиться к миланскому "Интеру", об этом сообщают итальянские СМИ.

Игрок не доволен отношением фанатов к себе, из-за этого решил покинуть клуб летом. Ранее сообщалось , что причиной агрессии в сторону 34-летнего нападающего является то, что именно он повлиял на увольнение Маурицио Сарри.

В текущем сезоне итальянский форвард сыграл в 34 матчах во всех турнирах, где отметился 10 голами и 1 ассистом. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.