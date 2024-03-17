Серия А. Ювентус - Дженоа 0:0. Видеообзор матча

В 29-м туре Серии А "Ювентус" не сумел победить "Дженоа". Команда Аллегри больше владела мячом, больше атаковала и часто пыталась бить по воротам. Правда, точности не хватало.

Ни одна из команд так и не смогла открыть счет. "Ювентус" дает возможность оторваться в турнирной таблице "Милану". У туринцев сейчас 59 очков и 3-е место. Миланцы на второй строчке с такими же баллами и игрой в запасе.

Серия А. 29-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Дженоа" 0:0

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо (Кен 82), Локателли, МакКенни (Рабио 58), Миретти (Веа 78), Костич (Илинг-Джуниор 59), Кьеза (Йилдиз 59), Влахович

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бане (Читтадини 85), Васкес, Спенс, Бадель (Бохинен 85), Френдруп (Строотман 69), Мессиас, Гудмундссон (Малиновский 70), Витинья, Ретеги (Анкейе 79)

Предупреждения: Данило 39, Камбиазо 58, Влахович 90+3 - Витинья 65

Удаление: Влахович 90+3 (вторая желтая)