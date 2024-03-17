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Серия А. Ювентус - Дженоа 0:0. Видеообзор матча
Мало ударов в створ ворот
Фото: Ювентус
В 29-м туре Серии А "Ювентус" не сумел победить "Дженоа". Команда Аллегри больше владела мячом, больше атаковала и часто пыталась бить по воротам. Правда, точности не хватало.
Ни одна из команд так и не смогла открыть счет. "Ювентус" дает возможность оторваться в турнирной таблице "Милану". У туринцев сейчас 59 очков и 3-е место. Миланцы на второй строчке с такими же баллами и игрой в запасе.
Серия А. 29-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Дженоа" 0:0
"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо (Кен 82), Локателли, МакКенни (Рабио 58), Миретти (Веа 78), Костич (Илинг-Джуниор 59), Кьеза (Йилдиз 59), Влахович
"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бане (Читтадини 85), Васкес, Спенс, Бадель (Бохинен 85), Френдруп (Строотман 69), Мессиас, Гудмундссон (Малиновский 70), Витинья, Ретеги (Анкейе 79)
Предупреждения: Данило 39, Камбиазо 58, Влахович 90+3 - Витинья 65
Удаление: Влахович 90+3 (вторая желтая)
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