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"Марадона - бог Неаполя". Кварацхелия отреагировал на сравнение с легендой футбола

Италия

Хвича прокомментировал свой статус преемника Диего Армандо у неаполитанских болельщиков

"Марадона - бог Неаполя". Кварацхелия отреагировал на сравнение с легендой футбола

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Грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия высказался о своём нахождении в неаполитанском клубе, а также о сравнении с легендарным Диего Марадоной.

"Очень рад выступать за "Наполи". Это великая команда с великими легендами. Здесь играл Марадона, и нет никого лучше. Это также фантастический город и, на мой взгляд, тут один из лучших клубов в мире. Именно такие вещи делают пребывание в клубе незабываемым.

Сравнение с Марадоной? Он — бог Неаполя. Это большая честь, когда тебя сравнивают с ним. Но, конечно, я не могу сравнивать себя с ним, потому что он один из лучших игроков в истории. Невероятно горжусь тем, что болельщики называют меня "Кварадона". Это очень много значит для меня", - цитирует Хвичу Football italia.

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Диего Марадона Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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