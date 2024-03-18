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Наполи, вероятно, автоматически продлит контракт со своим голкипером
Агент игрока прокомментировал соглашение вратаря с клубом
Фото: https://twitter.com/sscnapoli
Агент голкипера "Наполи" Алекса Мерета подтвердил, что контракт с игроком будет автоматически продлен, если футболист сыграет 70% матчей в сезоне.
"Мы в ближайшее время встретимся, чтобы понять, есть ли возможность подписать новое соглашение, или нет. Если это не возможно, но я не думаю, что это будет так, тогда мы рассмотрим другие варианты.
Но есть возможность автоматического обновления, если Мерет сыграет 70 процентов матчей в сезоне, и эта функция договора будет активирована".
Алекс в этом сезоне провел 22 поединка, в которых пропустил 25 мячей; 5 матчей сыграл на ноль.
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