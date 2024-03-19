Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салернитана четвёртый раз за сезон меняет тренера. Ассистентом нового наставника станет Рибери
Палермо 2.0
Football Italia
Итальянская "Салернитана" в очередной раз совершила перестановку на тренерском мостике.
Как сообщает Tutto Mercato, на должность наставника "тёмно-красных" вернулся Стефано Колантуоно, который уже возглавлял команду в сезонах 2017/18 и 2021/22. Его ассистентом станет экс-вингер "Баварии" Франк Рибери, находящийся в системе клуба с 2022 года.
Ранее с "Салернитаной" в этом сезоне работали Фабио Ливерани, Филиппо Индзаги и Пауло Соуза.
После 29 туров Серии А, "Салернитана" записала свой счёт лишь две победы в Серии А. Всего команда набрала 14 очков и занимает последнее место в чемпионате.
Популярное сейчас
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Тренер краматорского Авангарда работает в российском клубе
- Легионеры присоединяются к сборной, проблемы Цыганкова, лучшие в туре не из Динамо или Шахтера. Главные новости за 18-е марта
- Не золотая эра, но и не эра насмешек. Италии не стоит сокрушаться из-за вылета из Лиги Чемпионов
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида