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Салернитана четвёртый раз за сезон меняет тренера. Ассистентом нового наставника станет Рибери

Италия

Палермо 2.0

Салернитана четвёртый раз за сезон меняет тренера. Ассистентом нового наставника станет Рибери

Football Italia

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Итальянская "Салернитана" в очередной раз совершила перестановку на тренерском мостике.

Как сообщает Tutto Mercato, на должность наставника "тёмно-красных" вернулся Стефано Колантуоно, который уже возглавлял команду в сезонах 2017/18 и 2021/22. Его ассистентом станет экс-вингер "Баварии" Франк Рибери, находящийся в системе клуба с 2022 года.

Ранее с "Салернитаной" в этом сезоне работали Фабио Ливерани, Филиппо Индзаги и Пауло Соуза.

После 29 туров Серии А, "Салернитана" записала свой счёт лишь две победы в Серии А. Всего команда набрала 14 очков и занимает последнее место в чемпионате.

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Франк Рибери Стефано Колантуоно Салернитана (Салерно)
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Источник:
TMW
Опубликовал: Александр Бураков
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