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Интер готов наказать своего защитника, если его признают виновным в расизме
Клуб ожидает результатов расследования
Фото: "Интер"
"Интер" ожидает результатов расследования Международной федерации футбольных ассоциаций (FIGC) относительно вероятных расистских высказываний Франческо Ачерби в адрес Жуана Жезуса.
Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что если защитника "нерадзурри" признают виновным, его дисквалифицируют как минимум на десять игр, то есть фактически до конца сезона.
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Руководство "Интера" может оштрафовать игрока. Кроме того, клуб может поставить под сомнение его будущее в клубе.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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