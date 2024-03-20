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Интер готов наказать своего защитника, если его признают виновным в расизме

Италия
Обновлено

Клуб ожидает результатов расследования

Интер готов наказать своего защитника, если его признают виновным в расизме

Фото: "Интер"

Новина українською

"Интер" ожидает результатов расследования Международной федерации футбольных ассоциаций (FIGC) относительно вероятных расистских высказываний Франческо Ачерби в адрес Жуана Жезуса.

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что если защитника "нерадзурри" признают виновным, его дисквалифицируют как минимум на десять игр, то есть фактически до конца сезона.

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Руководство "Интера" может оштрафовать игрока. Кроме того, клуб может поставить под сомнение его будущее в клубе.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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