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Защитник Милана отклонил предложение от Саудовской Аравии, потому что надеется остаться в своем клубе

Италия
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Судьба Симона Кьера пока неизвестна

Защитник Милана отклонил предложение от Саудовской Аравии, потому что надеется остаться в своем клубе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник Симон Кьер надеется продлить контракт с "Миланом".

Игрок рассказал, что отказался от выгодного предложения клуба из Саудовской Аравии.

"Я был бы рад остаться здесь, в Милане. Я отклонил выгодное предложение от саудовского клуба потому, что хочу продолжить карьеру в "Милане", - сказал Кьер.

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У Симона контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Защитник в нынешнем сезоне Серии А сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Милан Симон Кьер
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Источник:
dail ysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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