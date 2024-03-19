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Миланское дерби будет перенесено из-за Лиги Европы
Милан попросил нас сыграть в понедельник (с)
Матч между "Миланом" и "Интером" будет перенесен с 21 апреля на 22.
Это связано с тем, что "Милан" играет в Лиге Европы, и поэтому не имел бы достаточно времени для отдыха.
"Естественным местом проведения дерби был бы вечер воскресенья. Но "Милан" попросил нас сыграть в понедельник, и мы согласились", - сказал Бутти Андреа.
Это может вызвать проблемы с телевизионными правами в Италии, поскольку Sky Sport Italia обычно показывает трансляции в понедельник вечером.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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