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Милан хочет продлить сотрудничество со своим защитником - Источник
Тео Эрнандес, вероятно, продлит соглашение с итальянцами
Twitter Lega Serie A
"Милан" хочет продлить контракт со своим защитником Тео Эрнандесом.
По информации издания MilanNews, игрок также заинтересован в продолжении сотрудничества с итальянским клубом. Ожидается, что в новом контракте будет предусмотрено повышение заработной платы футболиста.
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Тео в нынешнем сезоне Серии А во всех турнирах сыграл 38 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов.
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Источник:MilanNews
Опубликовал: Екатерина Власова
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