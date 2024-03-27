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Милан хочет продлить сотрудничество со своим защитником - Источник

Италия
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Тео Эрнандес, вероятно, продлит соглашение с итальянцами

Милан хочет продлить сотрудничество со своим защитником - Источник

Twitter Lega Serie A

Новина українською

"Милан" хочет продлить контракт со своим защитником Тео Эрнандесом.

По информации издания MilanNews, игрок также заинтересован в продолжении сотрудничества с итальянским клубом. Ожидается, что в новом контракте будет предусмотрено повышение заработной платы футболиста.

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Тео в нынешнем сезоне Серии А во всех турнирах сыграл 38 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

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Источник:
MilanNews
Опубликовал: Екатерина Власова
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