Реал, Бавария и Милан могут обменяться левыми защитниками

"Реал", "Бавария" и "Милан" планируют осуществить трёхстороннюю сделку по обмену левыми защитниками в летнее трансферное окно.

Согласно информации от Mundo Deportivo, "сливочные" не намерены отказываться от идеи с подписанием Альфонсо Дэвиса, и всерьёз рассчитывают провернуть этот трансфер. На замену канадцу "Бавария" рассматривает вариант с приобретением Тео Эрнандеса, которого в "Милане" может заменить защитник "Реала" - Ферлан Менди.

В нынешнем сезоне Дэвис записал на свой счёт гол и три ассиста в 31 матче во всех турнирах. Эрнандес за 38 игр пять раз расписался в воротах соперников, и оформил 10 результативных передач. Менди принял участие в 28 матчах, отметившись одним забитым мячом.