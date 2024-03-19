Реал, Бавария и Милан могут обменяться левыми защитниками
Намечается любопытный обмен
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал", "Бавария" и "Милан" планируют осуществить трёхстороннюю сделку по обмену левыми защитниками в летнее трансферное окно.
Согласно информации от Mundo Deportivo, "сливочные" не намерены отказываться от идеи с подписанием Альфонсо Дэвиса, и всерьёз рассчитывают провернуть этот трансфер. На замену канадцу "Бавария" рассматривает вариант с приобретением Тео Эрнандеса, которого в "Милане" может заменить защитник "Реала" - Ферлан Менди.
В нынешнем сезоне Дэвис записал на свой счёт гол и три ассиста в 31 матче во всех турнирах. Эрнандес за 38 игр пять раз расписался в воротах соперников, и оформил 10 результативных передач. Менди принял участие в 28 матчах, отметившись одним забитым мячом.
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