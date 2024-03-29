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Гендир Милана высказался о будущем трёх лидеров клуба
"Россонери" не планируют расставаться ни с кем
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Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани прокомментировал будущее трёх игроков основного состава команды: Рафаэля Леао, Тео Эрнандеса и Марка Меньяна.
"Меньян с Эрнандесом? У них обоих действуют контракты до июня 2026 года. Игроки всегда решают свое будущее. Мы надеемся, что Тео и Марк останутся с нами как можно дольше.
В контракт Леао включён пункт об отступных в размере 175 миллионов евро. Но даже несмотря на это, я могу подтвердить, что Рафа хочет остаться и продолжить карьеру в "Милане", - сказал функционер в интервью Gazzetta.
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