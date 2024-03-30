Серия А. Наполи - Аталанта 0:3. Первое поражение Кальцоны в лиге, и сразу разгромное дома

Серия А. 30-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта" 0:3

Голы: Миранчук 26, Скамакка 45, Коопмейнерс 88

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Ангисса (Симеоне 75), Лоботка, Траоре (Зелински 46), Политано (Линдстрем 67), Осимхен, Распадори (Нгонг 46)

"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Скальвини (Толой 71), Колашинац (Джимсити 67), Хатебур, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста (Руджери 60), Пашалич (Коопмейнерс 61), Миранчук, Скамакка (Лукман 60)

Предупреждения: Осимхен 38, Ди Лоренцо 84 - Колашинац 54, Коопмейнерс 82

Главный арбитр: Лука Пайретто

В первых пяти матчах лиги на посту главного тренера "Наполи" Франческо Кальцона не проигрывал. В том числе "Интеру" в гостях в предыдущем туре. Правда, выиграл лишь два из них, неизменно пропускал. Но выглядел и вправду неплохо. Заявляя, что по игре заслуживает больше побед, верил в успех борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов, обещал вскоре наладить оборону.

Впрочем, сегодня вся эта вера, все эти обещания разбились вдребезги. Оборона отыграла ужасно, атака в отсутствие Хвичи Кварацхелии и при слабой форме Виктора Осимхена, который только-только после травмы, создала слишком мало, темп не был высоким. Получается, и с третьим главным тренером в сезоне чемпион не нашел себя и продолжает отдаляться от Лиги Чемпионов.

Сегодня он влетел дома "Аталанте". Прямому конкуренту, команде несомненно сильной, но не побеждавшей в четырех турах подряд. Пусть и в них вытащившей ничьи в гостях у "Милана" и "Ювентуса" и также считающей, что заслуживает по игре больше побед, чем добывает. А Кальцона ведь радовался, что впереди матчи против прямых конкурентов, в которых их можно догнать. Выходит наоборот.

"Аталанта" начала давлением. Миранчук получил пас вразрез и в штрафной пробил в стойку. "Наполи" ответил своим давлением, но медленным и примитивным, так что гости отбились. Один случайный мяч попал к Осимхену, но он головой пробил очень слабо. А Дзаппакоста забросил слева, две воздушные дуэли оставили мяч на линии вратарской, Пашалич пробил плохо, но вышел ассист Миранчуку.

После этого наконец-то Осимхен получил пас вразрез. Но Карнезекки спас, и Скальвини затем выбил. Мерету также пришлось спасать, дважды подряд в отчаянных бросках в ноги соперника. Спасти от удара Скамакки с 17-ти метров в другом эпизоде он уже не смог. Тогда потерял мяч Жезус, Джанлука разыграл "стенку" с Миранчуком и пробил низом.

Первый тайм по ударам по воротам "Наполи" проиграл. Второй - выиграл со счетом 17:6. По владению мячом выиграл тайм со счетом 68:32. Он сидел на воротах Карнезекки. Но вновь обычно не хватало ни скорости, не идей. А когда хватало - моменты он не реализовывал. При этом и пропускал в обороне. В итоге пропустил контратаку слева с пасом Руджери и четким ударом Коопмейнерса.

Зелински слета попадал в стойку, в той же атаке удар Лоботки с рикошетом Карнезекки перевел в другую стойку. В концовке матча Осимхен протолкнул ногу, и Карнезекки еле отбил ногой, в другой атаки Марко отбил мощный удар Оси. Но и Миранчук замыкал прострел, и Мерет спасал. Алекс также отбил удар Дзаппакосты, крученую попытку Лукмана.

Финальный свисток местные болельщики встретили оглушительным свистом.

"Аталанта" прерывает серию из четырех поражений от этого соперника и четырех матчей без побед против любых соперников в лиге в отличном стиле. Она отстает от пятого места на одно очко, а от четвертого - на четыре при равенстве матчей. "Наполи" же отстает от пятого на шесть, а от четвертого - на девять и отыграл больше матчей, чем они и бергамцы. До Лиги Чемпионов уже далеко.