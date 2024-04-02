Источник: Ювентус поставил ультиматум Аллегри

Массимилиано Аллегри может покинуть пост главного тренера "Ювентуса" после завершения нынешнего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Как отмечает источник, руководство "бьянконери" уволит Аллегри в том случае, если команда не сможет закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. При этом отмечается, что на данный момент в клубе позитивно оценивают работу специалиста, и не горят желанием прекращать с ним сотрудничество.

Контракт Аллегри со "старой синьорой" рассчитан до конца июня следующего года.

"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 59 очков.