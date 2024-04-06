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Тренер Ювентуса – о своем будущем: Единственное мнение – достичь тех целей, которые мы поставили в этом году
А какие эти цели?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Максимилиано Аллегри уклонился от прямого ответа на вопрос о его будущем в клубе.
“Будущее? Единственное мнение – достичь тех целей, которые мы поставили в этом году. И это будет непросто, но мы хотим завершить сезон как можно лучше. В футболе нужно смотреть только на результаты, остальные случайно, каждый получает то, что заслужил.
Нам не нужно думать об отрыве от “Интера”, мы просто должны думать об очках, которые нам нужны для достижения наших целей”, - сказал Аллегри.
Текущий контракт наставника действует до лета 2025 года. Он находится в команде с мая 2021 года – это второе пришествие Аллегри в "Ювентус".
"Бьянконерри" не побеждают в рамках Серии А в четырех матчах подряд. Сейчас "Ювентус" находится на третьем месте, уступая "Интеру" 20 очками, а "Милану" – шестью зачетными пунктами.
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