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Без Малиновского. Верона – Дженоа: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Украинец пропустит этот поединок

Без Малиновского. Верона – Дженоа: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31 тура Серии А "Верона" встретится с "Дженоа". Команды находятся соответственно на 16-й и 12-й позициях в турнирной таблице: у "генуэзцев" на восемь зачетных пунктов больше. Джилардино сегодня не сможет рассчитывать на полузащитника Руслана Малиновского, который травмировался в предыдущем матче. Он не попадет в заявку команды впервые с 10 декабря прошлого года – тогда хавбек пропускал поединок из-за дисквалификации.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Италии, 31-й тур

7 апреля, 19:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Максим Кучер
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