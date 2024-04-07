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Без Малиновского. Верона – Дженоа: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Украинец пропустит этот поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 31 тура Серии А "Верона" встретится с "Дженоа". Команды находятся соответственно на 16-й и 12-й позициях в турнирной таблице: у "генуэзцев" на восемь зачетных пунктов больше. Джилардино сегодня не сможет рассчитывать на полузащитника Руслана Малиновского, который травмировался в предыдущем матче. Он не попадет в заявку команды впервые с 10 декабря прошлого года – тогда хавбек пропускал поединок из-за дисквалификации.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Италии, 31-й тур
7 апреля, 19:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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