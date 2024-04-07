Серия А. Болонья теряет очки на ровном месте против команды из зоны вылета

Серия А. 31-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Болонья" 0:0

"Фрозиноне": Турати, Бонифаци, Околи, С. Романьоли, Зортеа, Маццителли (Гарритано 86), Барренечеа, Валери (Лирола 66), Суле (Чуни 85), Рейньер (Брешианини 66), Хеддира (Сек 85)

"Болонья: Скорупски, Пош, Лукуми, Калафиори, В. Кристиансен (Ликояннис 77), Фройлер, Эбишер (Фаббиан 69), Орсолини (Ндой 77), Фергюсон, Салемакерс (Урбански 46), Зиркзее (Кастро 81)

Предупреждения: С. Романьоли 42 - Салемакерс 12, В. Кристиансен 71, Ликояннис 89

Дождливый вечер в Стоке. Или залитый солнцем послеполуденный час в Фрозиноне. "Болонья" шла замечательно, выиграла восемь из девяти матчей лиги, проиграв лишь безоговорочному лидеру "Интеру", укреплялась на четвертом месте. И вдруг потеряла очки на ровном месте. В гостях против команды из зоны вылета, набравшей лишь два очка в своих предыдущих восьми турах.

Кое-какие предпосылки для этого были. В своих предыдущих гостевых матчах "россоблу" не выглядели убедительно. Поражения от таких же аутсайдеров "Кальяри" и "Удинезе", еле спасенная ничья с "Миланом", камбеки против "Аталанты" и "Лацио", победный гол над таким же аутсайдером "Эмполи" лишь на 94-ой минуте. Когда-то должно было прекратить везти. Сегодня удар на 93-ей минуте попал в перекладину.

"Болонья" владела мячом 66 процентов времени. Но по ударам по воротам победила с разницей лишь в один. Хотя следует признать, что создала более опасные моменты. Кроме начала матча, когда как раз "Фрозиноне" был обязан забить. Калафиори ошибся, Хеддира выскочил, но Скорупски выскочил раньше и заблокировал. Также Хеддира подправлял угловой, но Скорупски и здесь не спал и отбил.

Моменты "Болоньи" начались лишь после 65-ой минуты. До того Турати легко брал удары. После же Орсолини вывел пасом между ногами, и кипер спас ногой от Эбишера. Кастро замыкал неудобный прострел, и Турати достал мяч. Пош и Калафиори били немного неточно. А на 93-ей минуте Ндой замыкал прострел с пяти метров, Турати невероятным образом перевел в перекладину, и тот же Ндой добил неточно.

Хозяева также кое-что пробовали в последней четверти матча. Но Зортеа пробивал выше, удар Маццителли по странной траектории Скорупски отбил. Брешианини немного не попал головой, удар Чуни из штрафной площадки блокировали.

"Болонья" остается на четвертом месте, но теряет шанс обойти "Ювентус" и подпускает "Рому" на расстояние трех очков. "Фрозиноне" завершит тур в зоне вылета, но борьба внизу плотная, и такая ничья должна повысить его уверенность в себе.