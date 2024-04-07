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Де Росси: Я хочу, чтобы ко мне относились не как к бывшему футболисту, а как к настоящему тренеру

Италия

Победа в дерби многого стоит

Де Росси: Я хочу, чтобы ко мне относились не как к бывшему футболисту, а как к настоящему тренеру

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Главный тренер "Ромы" Даниэле де Росси поделился эмоциями от победы над "Лацио" в 31-м туре Серии А (1:0).

"Победа в дерби - это всегда приятно, но в роли тренера это чувствуется по-другому. "Рома" давно не выигрывала в этом матче.

Я больше отвлекался во время матча, сейчас было гораздо больше напряжения. Я спросил у четвертого судьи, не сломалось ли табло, потому что время не шло. После матча игроки пошли к углу поля и окружили меня. Я наслаждался объятиями с фанатами.

Мы всегда должны быть такими, против "Лечче" я не смог передать такую же энергию. Моя заслуга? Я ненавижу фальшивых скромных людей. Эта возможность для меня выпала с небес, огромная возможность тренировать сильных игроков. Иногда они скрывают мои недостатки. Еще есть что улучшить, но есть и преимущества.

Я хочу, чтобы ко мне относились не как к бывшему футболисту, а как к настоящему тренеру. Я чувствую себя настоящим мистером", - сказал де Росси.

"Рома" занимает 5-е место в Серии А. В 15-ти матчах при тренерстве де Росси римляне одержали 10 побед, 3 ничьи и 2 поражения.

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Источник:
gianlucadimarzio.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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