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Удинезе - Интер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Удинезе - Интер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 8.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Удинезе - Интер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

ANSA

Новина українською

Сегодня в рамках 31-го тура чемпионата Италии "Удинезе" примет лидера турнирной таблицы - миланский "Интер".

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В то время как "нерадзурри" на всех парах мчится к золотой медали, перед "Удинезе" на данный момент стоит задача гораздо более скромная - сохранить прописку в Серии А на следующий сезон. Какая команда в итоге станет ближе к своей цели?

Чемпионат Италии, 31-й тур

8 апреля 2024. Удине. Фриули

"Удинезе" 21:45 "Интер"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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