Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удинезе - Интер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Удинезе - Интер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 8.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
ANSA
Сегодня в рамках 31-го тура чемпионата Италии "Удинезе" примет лидера турнирной таблицы - миланский "Интер".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
В то время как "нерадзурри" на всех парах мчится к золотой медали, перед "Удинезе" на данный момент стоит задача гораздо более скромная - сохранить прописку в Серии А на следующий сезон. Какая команда в итоге станет ближе к своей цели?
Чемпионат Италии, 31-й тур
8 апреля 2024. Удине. Фриули
"Удинезе" 21:45 "Интер"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Удінезе - ІнтерСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо – ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 апреля 2024 года
- Тренер Металлиста: У нас очень сложная задача - остаться в Первой лиге
- В Первой лиге не менее 5 команд претендует на плей-офф в УПЛ
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн