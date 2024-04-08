Удинезе - Интер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Сегодня в рамках 31-го тура чемпионата Италии "Удинезе" примет лидера турнирной таблицы - миланский "Интер".

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В то время как "нерадзурри" на всех парах мчится к золотой медали, перед "Удинезе" на данный момент стоит задача гораздо более скромная - сохранить прописку в Серии А на следующий сезон. Какая команда в итоге станет ближе к своей цели?

Чемпионат Италии, 31-й тур

8 апреля 2024. Удине. Фриули

"Удинезе" 21:45 "Интер"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1